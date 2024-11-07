Война в Украине – ситуация с изображением военных объектов на картах решена

В Google исправили ошибку по размещению объектов ВСУ
Компания Google удалила со своих карт спутниковые снимки, показывающие расположение украинских военных объектов. В дальнейшем подобных инцидентов повториться не должно.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram в четверг, 7 ноября.
На картах Google больше не отображаются объекты ВСУ
Коваленко заявил, что Google исправил ситуацию со спутниковыми снимками на картах, где были видны военные объекты Сил обороны.
"Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все ок", — написал руководитель ЦПД.
Напомним, ранее Коваленко сообщал о том, что на картах Google появились свежие снимки, на которых видно размещение украинских военных систем.
Народный депутат Руслан Горбенко заявлял, что этот инцидент возник из-за недоработки Генштаба ВСУ , Минцифры и разведки.
Мы писали о том, что в Google объяснили публикацию карт оборонных позиций ВСУ. По данным компании, спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников.
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