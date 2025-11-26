Відео
Головна Новини дня У Гонконзі зросла кількість жертв через пожежу — ситуація зараз

У Гонконзі зросла кількість жертв через пожежу — ситуація зараз

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 21:21
Оновлено: 21:21
Загиблих у пожежі в Гонконзі стало більше — влада повідомила нові дані
Пожежа в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

У Гонконзі різко зросла кількість загиблих внаслідок масштабної пожежі у багатоповерховому житловому комплексі. Наразі відомо про щонайменше 36 жертв.

Про це повідомляє Reuters у середу, 26 листопада.

Наслідки пожежі в Гонконзі

Влада Гонконгу повідомила, що наразі кількість загиблих внаслідок пожежі зросла до 36. А очільник адміністрації Джон Лі зауважив, що 279 осіб не виходять на звʼязок. Крім того, наразі 29 людей перебувають в лікарні.

Пожежа в Гонконзі 26 листопада
Ліквідація пожежі в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Наслідки пожежі в Гонконзі 26 листопада
Пожежа в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

"Пріоритетом є гасіння пожежі та рятування мешканців, які опинилися в пастці. Другим пріоритетом є надання допомоги постраждалим. Третім — підтримка та відновлення. Потім ми розпочнемо ретельне розслідування", — заявив Джон Лі.

За його словами, для розслідування причин пожежі створено оперативну групу.

Пожежа в Гонконзі 26 листопада
Масштабна пожежа в Гонконзі. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Наразі на місці трагедії працюють 888 пожежників. Вже три з восьми будівель перебувають під контролем, чотири ще горять.

Тисячі жителів багатоповерхівок розмістили в притулках. Також близько 70 людей заблоковані у своїх квартирах.

Сі Цзіньпін висловив співчуття

Китайський лідер висловив співчуття жертвам пожежі. Він закликав докласти всіх зусиль для гасіння пожежі та мінімізації втрат.

Ситуація з ліквідацією вогню ускладнюється тим, що струмені води з пожежних установок не можуть дістати до верхніх поверхів.

Нагадаємо, у Гонконзі вогонь швидко перекинувся на бамбукові риштування, які зведені для фасадного ремонту житлового комплексу.

Раніше в Аргентині стався потужний вибух на хімічному заводі, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
