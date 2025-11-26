Видео
В Гонконге возросло число жертв из-за пожара — ситуация сейчас

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 21:21
обновлено: 21:21
Погибших в пожаре в Гонконге стало больше — власти сообщили новые данные
Пожар в Гонконге. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

В Гонконге резко возросло количество погибших в результате масштабного пожара в многоэтажном жилом комплексе. Сейчас известно о по меньшей мере 36 жертвах.

Об этом сообщает Reuters в среду, 26 ноября.

Читайте также:

Последствия пожара в Гонконге

Власти Гонконга сообщили, что сейчас количество погибших в результате пожара возросло до 36. А глава администрации Джон Ли отметил, что 279 человек не выходят на связь. Кроме того, сейчас 29 человек находятся в больнице.

Пожежа в Гонконзі 26 листопада
Ликвидация пожара в Гонконге. Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Наслідки пожежі в Гонконзі 26 листопада
Пожар в Гонконге. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

"Приоритетом является тушение пожара и спасение жителей, которые оказались в ловушке. Вторым приоритетом является оказание помощи пострадавшим. Третьим — поддержка и восстановление. Затем мы начнем тщательное расследование", — заявил Джон Ли.

По его словам, для расследования причин пожара создана оперативная группа.

Пожежа в Гонконзі 26 листопада
Масштабный пожар в Гонконге. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Сейчас на месте трагедии работают 888 пожарных. Уже три из восьми зданий находятся под контролем, четыре еще горят.

Тысячи жителей многоэтажек разместили в убежищах. Также около 70 человек заблокированы в своих квартирах.

Си Цзиньпин выразил соболезнования

Китайский лидер выразил соболезнования жертвам пожара. Он призвал приложить все усилия для тушения пожара и минимизации потерь.

Ситуация с ликвидацией огня осложняется тем, что струи воды из пожарных установок не могут достать до верхних этажей.

Напомним, в Гонконге огонь быстро перекинулся на бамбуковые леса, которые возведены для фасадного ремонта жилого комплекса.

Ранее в Аргентине произошел мощный взрыв на химическом заводе, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

