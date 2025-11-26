Погибших в пожаре в Гонконге стало больше — власти сообщили новые данные

В Гонконге возросло число жертв из-за пожара — ситуация сейчас
В Гонконге резко возросло количество погибших в результате масштабного пожара в многоэтажном жилом комплексе. Сейчас известно о по меньшей мере 36 жертвах.
Об этом сообщает Reuters в среду, 26 ноября.
Последствия пожара в Гонконге
Власти Гонконга сообщили, что сейчас количество погибших в результате пожара возросло до 36. А глава администрации Джон Ли отметил, что 279 человек не выходят на связь. Кроме того, сейчас 29 человек находятся в больнице.
"Приоритетом является тушение пожара и спасение жителей, которые оказались в ловушке. Вторым приоритетом является оказание помощи пострадавшим. Третьим — поддержка и восстановление. Затем мы начнем тщательное расследование", — заявил Джон Ли.
По его словам, для расследования причин пожара создана оперативная группа.
Сейчас на месте трагедии работают 888 пожарных. Уже три из восьми зданий находятся под контролем, четыре еще горят.
Тысячи жителей многоэтажек разместили в убежищах. Также около 70 человек заблокированы в своих квартирах.
Си Цзиньпин выразил соболезнования
Китайский лидер выразил соболезнования жертвам пожара. Он призвал приложить все усилия для тушения пожара и минимизации потерь.
Ситуация с ликвидацией огня осложняется тем, что струи воды из пожарных установок не могут достать до верхних этажей.
Напомним, в Гонконге огонь быстро перекинулся на бамбуковые леса, которые возведены для фасадного ремонта жилого комплекса.
Ранее в Аргентине произошел мощный взрыв на химическом заводе, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.
