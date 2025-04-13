Ракетний удар по Сумах — реакція Генштабу

Наслідки ракетного удару РФ по Сумах. Фото: ДСНС/Telegram

У Генеральному штабі Збройних сил України відреагували на ракетний удар РФ по Сумах у неділю, 13 квітня. У Генштабі зазначили, що "відповідь буде жорсткою".

Про це йдеться у повідомленні Генштабу у Telegram.

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У Генштабі ЗСУ відреагували на ракетний удар РФ по Сумах, внаслідок якого загинуло більш ніж 30 мирних мешканців.

"У день великого християнського свята, Вербну неділю, російські війська вчинили черговий злочин проти людяності: завдали удару балістичними ракетами по центру міста Суми. Загинули та зазнали поранень десятки мирних людей", — зазначили у Генштабі.

А також додали, що, не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, російські окупанти знову вдаються до своєї звичної тактики — воюють з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що відповідь на удар по Сумах буде "жорсткою".

"Росія вкотре демонструє: вона не прагне миру. Її мета — посіяти страх. Але РФ отримає лише нашу лють і невідворотну відплату. Наша відповідь буде жорсткою. Ми знищуватимемо окупантів, їхні військові об’єкти, озброєння та техніку всюди, де б вони не були", — наголосили у Генштабі.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що очільник Сумської ОВА Володимир Артюх нібито організував нагородження військових 117 бригади і саме через це РФ і обстрілювала місто.

Проте військові перебували в укритті й постраждали лише цивільні.

Інформація щодо цього звинувачення офіційно не підтверджена.

Нагадаємо, що внаслідок удару РФ по Сумах 13 квітня загинув шестикласник та його батьки.

Також серед загиблих виявили артистку оркестру театру ім. М. Щепкіна Олену Когут.