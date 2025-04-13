Ракетный удар по Сумам — реакция Генштаба

Последствия ракетного удара РФ по Сумам. Фото: ГСЧС/Telegram

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отреагировали на ракетный удар РФ по Сумам в воскресенье, 13 апреля. В Генштабе отметили, что "ответ будет жестким".

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Telegram.

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В Генштабе ВСУ отреагировали на ракетный удар РФ по Сумам, в результате которого погибло более 30 мирных жителей.

"В день великого христианского праздника, Вербное воскресенье, российские войска совершили очередное преступление против человечности: нанесли удар баллистическими ракетами по центру города Сумы. Погибли и получили ранения десятки мирных людей", — отметили в Генштабе.

А также добавили, что, не достигнув стратегических успехов на поле боя, российские оккупанты снова прибегают к своей привычной тактике — воюют с мирным населением, грубо нарушая международное право, законы и обычаи войны.

В Генштабе ВСУ отметили, что ответ на удар по Сумам будет "жестким".

"Россия в очередной раз демонстрирует: она не стремится к миру. Ее цель — посеять страх. Но РФ получит только нашу ярость и неотвратимое возмездие. Наш ответ будет жестким. Мы будем уничтожать оккупантов, их военные объекты, вооружение и технику везде, где бы они ни были", — подчеркнули в Генштабе.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, что в результате удара РФ по Сумам 13 апреля погиб шестиклассник и его родители.

Также среди погибших обнаружили артистку оркестра театра им. М. Щепкина Елену Когут.