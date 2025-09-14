Відключення інтернету під час атак шахедів - що думає начальник Генштабу Андрій Гнатов

Андрій Гнатов. Фото: Міноборони

Відключення мобільного інтернету під час атаки "Шахедів" не буде. Військові планують погіршувати зв'язок в окремих регіонах під час російських ударів, але повного відключення очікувати не слід.

Про це журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив очільник Генштабу генерал-майор Андрій Гнатов під час конференції YES 2025.

Чому обмежуватимуть мобільний інтернет

"Йдеться про обмеження на окремих територіях саме якості зв'язку, тобто обмеження 4G або 5G, якщо така технологія буде застосована. Тобто для того, щоб модеми, які противник використовує у своїх апаратах, не отримували доступ до інтернету", — заявив він.

Нагадаємо, що росіяни технологічно удосконалюють безпілотники. Зокрема, окупанти встановлюють в "Шахедах" Starlink та SIM-карти.

В "Шахедах", які атакували Польщу в ніч проти 10 вересня, також було знайдено польські SIM-карти. Тому аналітики Defense Express дійшли висновку, що Росія, ймовірно, готувала дронові атаки на Польщу ще з липня цього року.