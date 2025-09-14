Отключение интернета во время атак шахедов - что думает начальник Генштаба Андрей Гнатов

Андрей Гнатов. Фото: Минобороны

Отключения мобильного интернета во время атаки "Шахедов" не будет. Военные планируют ухудшать связь в отдельных регионах во время российских ударов, но полного отключения ожидать не следует.

Об этом журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил глава Генштаба генерал-майор Андрей Гнатов во время конференции YES 2025.

Реклама

Читайте также:

Почему будут ограничивать мобильный интернет

"Речь идет об ограничении на отдельных территориях именно качества связи, то есть ограничение 4G или 5G, если такая технология будет применена. То есть для того, чтобы модемы, которые противник использует в своих аппаратах, не получали доступ к интернету", — заявил он.

Напомним, что россияне технологически совершенствуют беспилотники. В частности, оккупанты устанавливают в "Шахедах" Starlink и SIM-карты.

В "Шахедах", которые атаковали Польшу в ночь на 10 сентября, также были найдены польские SIM-карты. Поэтому аналитики Defense Express пришли к выводу, что Россия, вероятно, готовила беспилотные атаки на Польшу еще с июля этого года.