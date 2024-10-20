Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Газі заявили про 73 загиблих у результаті удару з боку Ізраїлю, — BBC arrow

У Газі заявили про 73 загиблих у результаті удару з боку Ізраїлю, — BBC

20 жовтня 2024 17:17
Галина Шподарева - редактор
У Секторі Гази повідомили про обстріл з боку Ізраїлю, є загиблі
Наслідки ізраїльських ударів по житлових будинках у Бейт-Лахії на півночі сектора Газа. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

У результаті ударів, що завдав Ізраїль по півночі Сектору Гази, у місті Бейт-Лахія загинули щонайменше 73 людини, зокрема, жінки та діти. Також десятки зазнали поранень.

Про це повідомило BBC із посиланням на представників місцевої влади у неділю, 20 жовтня. 

Читайте також:

Ізраїль завдав удару по Сектору Гази

У результаті ізраїльських ударів загинули щонайменше 73 людини, в тому числі жінки і діти, в місті Бейт-Лахія на півночі Гази, повідомляє влада Сектору Гази, керована ХАМАСом. 

"Десятки інших людей поранені — багато хто все ще перебуває під завалами після бомбардування пізно ввечері в суботу", — додали офіційні особи.

Ізраїль заявив, що перевіряє повідомлення про жертви, але сказав, що цифри, опубліковані керівництвом ХАМАС, "перебільшені" і не збігаються з інформацією, яку мають його військові.

Також у неділю вранці надходили повідомлення про бої на півдні Лівану, а також на півдні Бейрута в неділю вранці, де над містом здіймався дим.

Ізраїль заявив, що його військово-повітряні сили атакували "близько 175 терористичних цілей" в Газі та Лівані за минулу добу.

Нагадаємо, будинок прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Кесарії в став ціллю безпілотника, який, попередньо, запустили з Лівану. Постраждалих внаслідок удару немає.

Раніше Новини.LIVE писали, що Біньямін Нетаньягу зробив важливу заяву щодо планів Ізраїлю після смерті лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара

жертви ракетний удар загиблі Сектор Гази війна Ізраїль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:17 На трасі Одеса-Рені утворилися затори в напрямку кордонів

17:17 У Газі заявили про 73 загиблих у результаті удару з боку Ізраїлю, — BBC

17:12 У ДСНС показали кадри розмінування земель на Харківщині

17:07 У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів

17:00 Десантники знищили ворожу позицію морпіхів на Курщині — відео

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

16:45 В Одесі потепліє — прогноз погоди на завтра

16:43 Воїни знищили ворожу ДРГ, яка засіла в будинку біля Торецька — відео

16:41 Скандал у Хмельницькій МСЕК — виплили нові подробиці

16:40 Поліція встановлює осіб, що пошкодили могили героїв у Львові

16:24 У Москві знайшли тіло колишнього топменеджера нафтової компанії

17:17 На трасі Одеса-Рені утворилися затори в напрямку кордонів

17:17 У Газі заявили про 73 загиблих у результаті удару з боку Ізраїлю, — BBC

17:12 У ДСНС показали кадри розмінування земель на Харківщині

17:07 У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російських авіаударів

17:00 Десантники знищили ворожу позицію морпіхів на Курщині — відео

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

16:45 В Одесі потепліє — прогноз погоди на завтра

16:43 Воїни знищили ворожу ДРГ, яка засіла в будинку біля Торецька — відео

16:41 Скандал у Хмельницькій МСЕК — виплили нові подробиці

16:40 Поліція встановлює осіб, що пошкодили могили героїв у Львові

16:24 У Москві знайшли тіло колишнього топменеджера нафтової компанії

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку