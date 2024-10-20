У Секторі Гази повідомили про обстріл з боку Ізраїлю, є загиблі

Наслідки ізраїльських ударів по житлових будинках у Бейт-Лахії на півночі сектора Газа. Фото: Reuters

У результаті ударів, що завдав Ізраїль по півночі Сектору Гази, у місті Бейт-Лахія загинули щонайменше 73 людини, зокрема, жінки та діти. Також десятки зазнали поранень.

Про це повідомило BBC із посиланням на представників місцевої влади у неділю, 20 жовтня.

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У результаті ізраїльських ударів загинули щонайменше 73 людини, в тому числі жінки і діти, в місті Бейт-Лахія на півночі Гази, повідомляє влада Сектору Гази, керована ХАМАСом.

"Десятки інших людей поранені — багато хто все ще перебуває під завалами після бомбардування пізно ввечері в суботу", — додали офіційні особи.

Ізраїль заявив, що перевіряє повідомлення про жертви, але сказав, що цифри, опубліковані керівництвом ХАМАС, "перебільшені" і не збігаються з інформацією, яку мають його військові.

Також у неділю вранці надходили повідомлення про бої на півдні Лівану, а також на півдні Бейрута в неділю вранці, де над містом здіймався дим.

Ізраїль заявив, що його військово-повітряні сили атакували "близько 175 терористичних цілей" в Газі та Лівані за минулу добу.

Нагадаємо, будинок прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Кесарії в став ціллю безпілотника, який, попередньо, запустили з Лівану. Постраждалих внаслідок удару немає.

Раніше Новини.LIVE писали, що Біньямін Нетаньягу зробив важливу заяву щодо планів Ізраїлю після смерті лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара.