В Секторе Газы сообщили об обстреле со стороны Израиля, есть погибшие

В Газе заявили о 73 погибших в результате удара со стороны Израиля, — BBC
В результате ударов, нанесенных Израилем по северу Сектора Газы, в городе Бейт-Лахия погибли по меньшей мере 73 человека, в том числе женщины и дети. Также десятки получили ранения.
Об этом сообщило BBC со ссылкой на представителей местных властей в воскресенье, 20 октября.
Израиль нанес удар по Сектору Газа
В результате израильских ударов погибли по меньшей мере 73 человека, в том числе женщины и дети, в городе Бейт-Лахия на севере Газы, сообщают власти Сектора Газы, управляемые ХАМАСом.
"Десятки других людей ранены — многие все еще находятся под завалами после бомбардировки поздно вечером в субботу", — добавили официальные лица.
Израиль заявил, что проверяет сообщения о жертвах, но сказал, что цифры, опубликованные руководством ХАМАС, "преувеличены" и не совпадают с информацией, которой располагают его военные.
Также в воскресенье утром поступали сообщения о боях на юге Ливана, а также на юге Бейрута в воскресенье утром, где над городом поднимался дым.
Израиль заявил, что его военно-воздушные силы атаковали "около 175 террористических целей" в Газе и Ливане за минувшие сутки.
Напомним, дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии стал целью беспилотника, который предварительно запустили из Ливана. Пострадавших в результате удара нет.
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