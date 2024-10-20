Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Газе заявили о 73 погибших в результате удара со стороны Израиля, — BBC arrow

В Газе заявили о 73 погибших в результате удара со стороны Израиля, — BBC

20 октября 2024 17:17
Галина Шподарева - редактор
В Секторе Газы сообщили об обстреле со стороны Израиля, есть погибшие
Последствия израильских ударов по жилым домам в Бейт-Лахии на севере Сектора Газа. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

В результате ударов, нанесенных Израилем по северу Сектора Газы, в городе Бейт-Лахия погибли по меньшей мере 73 человека, в том числе женщины и дети. Также десятки получили ранения.

Об этом сообщило BBC со ссылкой на представителей местных властей в воскресенье, 20 октября.

Читайте также:

Израиль нанес удар по Сектору Газа

В результате израильских ударов погибли по меньшей мере 73 человека, в том числе женщины и дети, в городе Бейт-Лахия на севере Газы, сообщают власти Сектора Газы, управляемые ХАМАСом. 

"Десятки других людей ранены — многие все еще находятся под завалами после бомбардировки поздно вечером в субботу", — добавили официальные лица.

Израиль заявил, что проверяет сообщения о жертвах, но сказал, что цифры, опубликованные руководством ХАМАС, "преувеличены" и не совпадают с информацией, которой располагают его военные.

Также в воскресенье утром поступали сообщения о боях на юге Ливана, а также на юге Бейрута в воскресенье утром, где над городом поднимался дым.

Израиль заявил, что его военно-воздушные силы атаковали "около 175 террористических целей" в Газе и Ливане за минувшие сутки.

Напомним, дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии стал целью беспилотника, который предварительно запустили из Ливана. Пострадавших в результате удара нет.

Ранее Новини.LIVE писали, что Биньямин Нетаньяху сделал важное заявление о планах Израиля после смерти лидера ХАМАС Яхью Синвара.

жертвы ракетный удар погибшие Сектор Газа война Израиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:38 Президент Молдовы Санду приняла участие в выборах будущего лидера страны

18:28 Франция передаст новый пакет помощи для Украины за средства активов РФ — что войдет

18:25 На Одесчине в дельте Дуная поселились филины — детали

18:12 В Нацгвардии показали, как помешали оккупантам расширить свое наступление — видео

18:10 Садовой отреагировал на участие КНДР в войне против Украины и призвал мир к действиям

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

18:01 Россия модернизировала ракеты Х-69 для ударов по Украине — что известно

17:56 Нетаньяху заявил, что атака БпЛА на дом была покушением на его жизнь

17:52 Экс-командир Азова Жорин прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО

17:46 Акция в поддержку военнопленных в Одессе — фоторепортаж

17:37 В Украине будут наказывать пользователей соцсетей, которые сообщают о местах раздачи повесток

18:38 Президент Молдовы Санду приняла участие в выборах будущего лидера страны

18:28 Франция передаст новый пакет помощи для Украины за средства активов РФ — что войдет

18:25 На Одесчине в дельте Дуная поселились филины — детали

18:12 В Нацгвардии показали, как помешали оккупантам расширить свое наступление — видео

18:10 Садовой отреагировал на участие КНДР в войне против Украины и призвал мир к действиям

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

18:01 Россия модернизировала ракеты Х-69 для ударов по Украине — что известно

17:56 Нетаньяху заявил, что атака БпЛА на дом была покушением на его жизнь

17:52 Экс-командир Азова Жорин прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО

17:46 Акция в поддержку военнопленных в Одессе — фоторепортаж

17:37 В Украине будут наказывать пользователей соцсетей, которые сообщают о местах раздачи повесток

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака