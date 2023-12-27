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У Гані відкрили посольство України

27 грудня 2023 15:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Гані відкрили посольство України
Посольство України в Гані. Фото: mfa.gov.ua/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Аккрі, столиці Гани, відкрили українське посольство. Початок роботи відбувся на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського щодо розширення дипломатичної присутності в Африці.

Про це повідомляє МЗС України

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"Минулоріч Президент України Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці. Я радий повідомити, що перше з них уже розпочало роботу в Гані. Далі будемо відкривати наступні. Вже започатковано посольство в Руанді, отримано всі дозволи на посольства в Мозамбіку, Мавританії, Ботсвані, Кот-д’Івуарі, ДРК та Судані. Це частина нашої стратегії розвитку відносин з країнами Африки, українсько-африканського ренесансу, та протидії російському впливу у світі", — зазначив Кулеба. 

За його словами, розширення дипломатичної присутності також відкриє нові можливості для української держави, бізнесу та громадян. 

У МЗС розповіли, що до призначення посла українське посольство в Гані функціонуватиме на рівні тимчасового повіреного. Установа буде здійснювати весь спектр функцій:

  • розвиватиме політичні контакти;
  • зміцнюватиме економічні зв'язки;
  • надаватиме консульські послуги для українців та ганійців.  

Кулеба повідомив, що надалі посольства України відкриють в Руанді, Мозамбіку та Ботсвані. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде перезавантажувати політичні відносини та військове співробітництво з Польщею. Однак варто змінити відносини в економічному плані.

Також ми писали, що Дмитро Кулеба відреагував на дії канцлера Німеччини Олафа Шольца на саміті Євросоюзу в Брюсселі. Він заявив, що це увійде в історію. Саме Шольц запропонував угорському прем'єру Віктору Орбану вийти з зали засідань, коли інші країни голосували за початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу.

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