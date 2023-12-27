У Гані відкрили посольство України
В Аккрі, столиці Гани, відкрили українське посольство. Початок роботи відбувся на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського щодо розширення дипломатичної присутності в Африці.
Про це повідомляє МЗС України.
Українське посольство в Гані
"Минулоріч Президент України Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці. Я радий повідомити, що перше з них уже розпочало роботу в Гані. Далі будемо відкривати наступні. Вже започатковано посольство в Руанді, отримано всі дозволи на посольства в Мозамбіку, Мавританії, Ботсвані, Кот-д’Івуарі, ДРК та Судані. Це частина нашої стратегії розвитку відносин з країнами Африки, українсько-африканського ренесансу, та протидії російському впливу у світі", — зазначив Кулеба.
За його словами, розширення дипломатичної присутності також відкриє нові можливості для української держави, бізнесу та громадян.
У МЗС розповіли, що до призначення посла українське посольство в Гані функціонуватиме на рівні тимчасового повіреного. Установа буде здійснювати весь спектр функцій:
- розвиватиме політичні контакти;
- зміцнюватиме економічні зв'язки;
- надаватиме консульські послуги для українців та ганійців.
Кулеба повідомив, що надалі посольства України відкриють в Руанді, Мозамбіку та Ботсвані.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде перезавантажувати політичні відносини та військове співробітництво з Польщею. Однак варто змінити відносини в економічному плані.
Також ми писали, що Дмитро Кулеба відреагував на дії канцлера Німеччини Олафа Шольца на саміті Євросоюзу в Брюсселі. Він заявив, що це увійде в історію. Саме Шольц запропонував угорському прем'єру Віктору Орбану вийти з зали засідань, коли інші країни голосували за початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу.
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