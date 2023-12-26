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Кулеба пояснив, чи варто Україні змінити відносини з Польщею

26 грудня 2023 19:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кулеба пояснив, чи варто Україні змінити відносини з Польщею
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REITERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Україна не буде перезавантажувати політичні відносини та військове співробітництво з Польщею. Однак, варто змінити відносини в економічному плані.

Про це в інтерв'ю ТСН повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Перезавантаження відносин з Польщею у сфері економіки

За словами Кулеби, в Україні не буде перегляду відносин з Польщею в політичному, військовому та плані підтримки держави. Це потрібно зробити лише в економічній сфері.

"Доречно говорити про перезавантаження стосунків в економічному секторі. У нас немає жодної потреби перезавантажувати стосунки в політиці, у військовому співробітництві, у підтримці, яку ми отримуємо від Польщі на шляху до Європейського Союзу і НАТО. Але відносини в питаннях економіки потрібно перезавантажити. Це правда", — зазначив Кулеба.

Міністр зауважив, що засідання новоствореного уряду Польщі на чолі з Дональдом Туском вже відбулося. А зараз триває взаємодія між керівництвом Польщі та України.

"Ті сигнали, які ми отримуємо з Польщі, свідчать про те, що вони налаштовані на вирішення проблем. Ми так само налаштовані на вирішення проблем, але в справедливий спосіб. Якщо якісь дії польських протестувальників не відповідають міжнародним зобовʼязанням Польщі, то пріоритет має бути відданий міжнародним зобовʼязанням, бо так влаштований світ", — підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що планує припинити блокаду на українсько-польському кордоні до новорічних свят.

Додамо, через блокування українських кордонів з Польщею, Україна зазнала збитків на один мільярд євро.

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