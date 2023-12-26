Кулеба объяснил, стоит ли Украине изменить отношения с Польшей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REITERS

Украина не будет перезагружать политические отношения и военное сотрудничество с Польшей. Однако следует изменить отношения в экономическом плане.

Об этом в интервью ТСН сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Перезагрузка отношений с Польшей в сфере экономики

По словам Кулебы, у Украины не будет пересмотра отношений с Польшей в политическом, военном и плане поддержки государства. Это нужно сделать только в экономической сфере.

"Уместно говорить о перезагрузке отношений в экономическом секторе. У нас нет никакой необходимости перезагружать отношения в политике, в военном сотрудничестве, в поддержке, которую мы получаем от Польши на пути к Европейскому Союзу и НАТО. Но отношения в вопросах экономики нужно перезагрузить. Это правда", — отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что заседание нового правительства Польши во главе с Дональдом Туском уже состоялось. А сейчас идет взаимодействие между руководством Польши и Украины.

"Те сигналы, которые мы получаем из Польши, свидетельствуют о том, что они настроены на решение проблем. Мы так же настроены на решение проблем, но справедливым способом. Если какие-то действия польских протестующих не отвечают международным обязательствам Польши, то приоритет должен быть отдан международным обязательствам, потому что так устроен мир", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что планирует прекратить блокаду на украинско-польской границе к новогодним праздникам.

Добавим, из-за блокирования украинских границ с Польшей, Украина понесла убытки на один миллиард евро.