В Гане открыли посольство Украины

Посольство Украины в Гане. Фото: mfa.gov.ua/

В Аккре, столице Ганы, открыли украинское посольство. Начало работы состоялось во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского по расширению дипломатического присутствия в Африке.

Об этом сообщает МИД Украины.

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Украинское посольство в Гане

"В прошлом году Президент Украины Владимир Зеленский поставил украинской дипломатической службе задачу открыть новые посольства в Африке. Я рад сообщить, что первое из них уже начало работу в Гане. Далее будем открывать следующие. Уже открыто посольство в Руанде, получены все разрешения на посольства в Мозамбике, Мавритании, Ботсване, Кот-д'Ивуаре, ДРК и Судане. Это часть нашей стратегии развития отношений со странами Африки, украинско-африканского ренессанса, и противодействия российскому влиянию в мире", — отметил Кулеба.

По его словам, расширение дипломатического присутствия откроет новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан.

В МИД рассказали, что до назначения посла украинское посольство в Гане будет функционировать на уровне временного поверенного. Учреждение будет осуществлять весь спектр функций:

будет развивать политические контакты;

укреплять экономические связи;

предоставлять консульские услуги для украинцев и ганийцев.

Кулеба сообщил, что в дальнейшем посольства Украины откроют в Руанде, Мозамбике и Ботсване.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет перезагружать политические отношения и военное сотрудничество с Польшей. Однако следует изменить отношения в экономическом плане.

Также мы писали, что Дмитрий Кулеба отреагировал на действия канцлера Германии Олафа Шольца на саммите Евросоюза в Брюсселе. Он заявил, что это войдет в историю. Именно Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану выйти из зала заседаний, когда другие страны голосовали за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.