В Гане открыли посольство Украины
В Аккре, столице Ганы, открыли украинское посольство. Начало работы состоялось во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского по расширению дипломатического присутствия в Африке.
Об этом сообщает МИД Украины.
Украинское посольство в Гане
"В прошлом году Президент Украины Владимир Зеленский поставил украинской дипломатической службе задачу открыть новые посольства в Африке. Я рад сообщить, что первое из них уже начало работу в Гане. Далее будем открывать следующие. Уже открыто посольство в Руанде, получены все разрешения на посольства в Мозамбике, Мавритании, Ботсване, Кот-д'Ивуаре, ДРК и Судане. Это часть нашей стратегии развития отношений со странами Африки, украинско-африканского ренессанса, и противодействия российскому влиянию в мире", — отметил Кулеба.
По его словам, расширение дипломатического присутствия откроет новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан.
В МИД рассказали, что до назначения посла украинское посольство в Гане будет функционировать на уровне временного поверенного. Учреждение будет осуществлять весь спектр функций:
- будет развивать политические контакты;
- укреплять экономические связи;
- предоставлять консульские услуги для украинцев и ганийцев.
Кулеба сообщил, что в дальнейшем посольства Украины откроют в Руанде, Мозамбике и Ботсване.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет перезагружать политические отношения и военное сотрудничество с Польшей. Однако следует изменить отношения в экономическом плане.
Также мы писали, что Дмитрий Кулеба отреагировал на действия канцлера Германии Олафа Шольца на саммите Евросоюза в Брюсселе. Он заявил, что это войдет в историю. Именно Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану выйти из зала заседаний, когда другие страны голосовали за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
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