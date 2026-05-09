У Франції затримали одного з катів донецької тюрми "Ізоляція"

Тюрма "Ізоляція" в Донецьку. Фото: Прокуратура України

У Франції правоохоронці затримали громадянина України, якого підозрюють у причетності до катувань людей у незаконній в'язниці "Ізоляція" в тимчасово окупованому Донецьку. Він добровільно співпрацював з росіянами упродовж двох років.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Затримання українця у Франції

За даними слідства, у 2017-2019 роках чоловік добровільно співпрацював із так званим "міністерством державної безпеки ДНР" та був пов'язаний із функціонуванням незаконної тюрми на тимчасово окупованій території Донецька.

Колишні полонені розповіли слідчим, що підозрюваний працював помічником керівника "Ізоляції" та брав участь у знущаннях над ув'язненими. Його підозрюють у жорстокому поводженні, психологічному тиску, примусовому вибиванні зізнань та приниженні людей. Наразі правоохоронці встановили щонайменше дев'ятьох потерпілих.

В Офісі генпрокурора зазначили, що ще у 2021 році українські слідчі завершили досудове розслідування та передали справу до суду. Однак обвинувачений залишив територію України та виїхав до Франції, де намагався отримати статус біженця.

Читайте також:

Після звернення українських прокурорів, а також правозахисної організації Truth Hounds, французькі правоохоронці відкрили власне кримінальне провадження. У межах міжнародної співпраці французькі слідчі разом з українськими прокурорами допитали потерпілих, а українська сторона передала додаткові матеріали для посилення доказової бази.

У результаті спільної роботи підозрюваного затримали у Франції. За клопотанням Національної антитерористичної прокуратури Франції його взяли під варту та висунули обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

Розслідуванням займається спеціалізований підрозділ Паризького суду під керівництвом слідчого судді.

В Офісі генпрокурора наголосили, що це вже другий випадок притягнення за кордоном осіб, причетних до воєнних злочинів проти українців. Першим став вирок у Фінляндії бойовику російських збройних формувань, якого засудили до довічного ув’язнення.

Українська сторона підкреслила важливість міжнародної співпраці у розслідуванні воєнних злочинів та заявила, що жодні кордони не стануть захистом для причетних до злочинів проти громадян України.

Як писали Новини.LIVE, раніше СБУ заочно оголосила підозру росіянину, який катував полонених. Під виглядом проведення "медогляду", він застосовував до полонених електрошокер, що призводило до їхньої непритомності або тимчасового паралічу різних частин тіла.

Крім того, підозру отримав полковник РФ, який обстрілював будинки в Покровську. Такі дії грубо порушують вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.