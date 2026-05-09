Во Франции задержали одного из палачей донецкой тюрьмы "Изоляция"

Тюрьма "Изоляция" в Донецке. Фото: Прокуратура Украины

Во Франции правоохранители задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к пыткам людей в незаконной тюрьме "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Он добровольно сотрудничал с россиянами в течение двух лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Задержание украинца во Франции

По данным следствия, в 2017-2019 годах мужчина добровольно сотрудничал с так называемым "министерством государственной безопасности ДНР" и был связан с функционированием незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецка.

Бывшие пленные рассказали следователям, что подозреваемый работал помощником руководителя "Изоляции" и участвовал в издевательствах над заключенными. Его подозревают в жестоком обращении, психологическом давлении, принудительном выбивании признаний и унижении людей. Сейчас правоохранители установили по меньшей мере девять пострадавших.

В Офисе генпрокурора отметили, что еще в 2021 году украинские следователи завершили досудебное расследование и передали дело в суд. Однако обвиняемый покинул территорию Украины и выехал во Францию, где пытался получить статус беженца.

Читайте также:

После обращения украинских прокуроров, а также правозащитной организации Truth Hounds, французские правоохранители открыли собственное уголовное производство. В рамках международного сотрудничества французские следователи вместе с украинскими прокурорами допросили потерпевших, а украинская сторона передала дополнительные материалы для усиления доказательной базы.

В результате совместной работы подозреваемого задержали во Франции. По ходатайству Национальной антитеррористической прокуратуры Франции его взяли под стражу и предъявили обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Расследованием занимается специализированное подразделение Парижского суда под руководством следственного судьи.

В Офисе генпрокурора отметили, что это уже второй случай привлечения за рубежом лиц, причастных к военным преступлениям против украинцев. Первым стал приговор в Финляндии боевику российских вооруженных формирований, которого приговорили к пожизненному заключению.

Украинская сторона подчеркнула важность международного сотрудничества в расследовании военных преступлений и заявила, что никакие границы не станут защитой для причастных к преступлениям против граждан Украины.

Как писали Новини.LIVE, ранее СБУ заочно объявила подозрение россиянину, который пытал пленных. Под видом проведения "медосмотра", он применял к пленным электрошокер, что приводило к их обмороку или временному параличу различных частей тела.

Кроме того, подозрение получил полковник РФ, который обстреливал дома в Покровске. Такие действия грубо нарушают требования Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.