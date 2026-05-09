Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Во Франции задержали одного из палачей донецкой тюрьмы "Изоляция"

Во Франции задержали одного из палачей донецкой тюрьмы "Изоляция"

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 14:06
Во Франции задержали одного из палачей донецкой тюрьмы "Изоляция"
Тюрьма "Изоляция" в Донецке. Фото: Прокуратура Украины

Во Франции правоохранители задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к пыткам людей в незаконной тюрьме "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Он добровольно сотрудничал с россиянами в течение двух лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Задержание украинца во Франции

По данным следствия, в 2017-2019 годах мужчина добровольно сотрудничал с так называемым "министерством государственной безопасности ДНР" и был связан с функционированием незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецка.

Бывшие пленные рассказали следователям, что подозреваемый работал помощником руководителя "Изоляции" и участвовал в издевательствах над заключенными. Его подозревают в жестоком обращении, психологическом давлении, принудительном выбивании признаний и унижении людей. Сейчас правоохранители установили по меньшей мере девять пострадавших.

В Офисе генпрокурора отметили, что еще в 2021 году украинские следователи завершили досудебное расследование и передали дело в суд. Однако обвиняемый покинул территорию Украины и выехал во Францию, где пытался получить статус беженца.

Читайте также:

После обращения украинских прокуроров, а также правозащитной организации Truth Hounds, французские правоохранители открыли собственное уголовное производство. В рамках международного сотрудничества французские следователи вместе с украинскими прокурорами допросили потерпевших, а украинская сторона передала дополнительные материалы для усиления доказательной базы.

В результате совместной работы подозреваемого задержали во Франции. По ходатайству Национальной антитеррористической прокуратуры Франции его взяли под стражу и предъявили обвинение в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Расследованием занимается специализированное подразделение Парижского суда под руководством следственного судьи.

В Офисе генпрокурора отметили, что это уже второй случай привлечения за рубежом лиц, причастных к военным преступлениям против украинцев. Первым стал приговор в Финляндии боевику российских вооруженных формирований, которого приговорили к пожизненному заключению.

Украинская сторона подчеркнула важность международного сотрудничества в расследовании военных преступлений и заявила, что никакие границы не станут защитой для причастных к преступлениям против граждан Украины.

Как писали Новини.LIVE, ранее СБУ заочно объявила подозрение россиянину, который пытал пленных. Под видом проведения "медосмотра", он применял к пленным электрошокер, что приводило к их обмороку или временному параличу различных частей тела.

Кроме того, подозрение получил полковник РФ, который обстреливал дома в Покровске. Такие действия грубо нарушают требования Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Франция Донецк пытки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации