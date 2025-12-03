Видео
Главная Новости дня СБУ заочно объявила подозрение россиянину, который пытал пленных

СБУ заочно объявила подозрение россиянину, который пытал пленных

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 14:51
СБУ объявила подозрение фельдшеру РФ за пытки украинских пленных
Российская тюрьма. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины объявила подозрение россиянину, который пытал украинских пленных. Известно, что его прозвище "доктор зло".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 3 декабря.

Читайте также:

Подозрение россиянину, который пытал пленных украинцев

СБУ совместно с Нацполицией собрала доказательную базу на россиянина, который причастен к массовым пыткам украинских военнопленных. Речь идет о фельдшере медчасти исправительной колонии № 10 управления исполнения наказаний по республике Мордовия Илье Сорокине.

Расследование установило, что фигурант совершал пытки к раненым украинским защитникам, которых держали в местной тюрьме. Из-за жестоких издевательств Сорокина прозвали "доктором злом".

"Среди прочего, задокументировано, что под видом проведения "медосмотра", рашист применял к пленным электрошокер, что приводило к их обмороку или временному параличу различных частей тела", — говорится в сообщении.

Также российский фельдшер намеренно оставлял раненых военных, которых держали в застенках, без обезболивающих и перевязок.

Следователи СБУ заочно объявили Сорокину подозрение в военных преступлениях, жестоком обращении с военнопленными.

"Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать", — говорится в сообщении.

null
Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, 27 ноября в Запорожской области российские оккупанты убили пятерых украинских защитников, которые попали в плен.

Кроме того, 19 ноября захватчики расстреляли пятерых пленных воинов ВСУ в Донецкой области.

СБУ война пытки пленные подозрение Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
