СБУ оголосила підозру фельдшеру РФ за катування українських полонених

Російська вʼязниця. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України оголосила підозру росіянину, який катував українських полонених. Відомо, що його прізвисько "доктор зло".

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у середу, 3 грудня.

Підозра росіянину, який катував полонених українців

СБУ спільно з Нацполіцією зібрала доказову базу на росіянина, який причетний до масових катувань українських військовополонених. Йдеться про фельдшера медчастини виправної колонії № 10 управління виконання покарань по республіці Мордовія Іллю Сорокіна.

Розслідування встановило, що фігурант вчиняв тортури до поранених українських захисників, яких тримали в місцевій тюрмі. Через жорстокі знущання Сорокіна прозвали "доктором злом".

"Серед іншого, задокументовано, що під виглядом проведення "медогляду", рашист застосовував до полонених електрошокер, що призводило до їхньої непритомності або тимчасового паралічу різних частин тіла", — йдеться у повідомленні.

Також російський фельдшер навмисно залишав поранених військових, який тримали в застінках, без знеболювальних та перевʼязок.

Слідчі СБУ заочно оголосили Сорокіну підозру у воєнних злочинах, жорстокому поводженні з військовополоненими.

"Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи, щоб знайти його та покарати", — йдеться у повідомленні.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 листопада у Запорізькій області російські окупанти вбили пʼятьох українських захисників, які потрапили в полон.

Крім того, 19 листопада загарбники розстріляли пʼятьох полонених воїнів ЗСУ у Донецькій області.