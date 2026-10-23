Лікар в масці. Фото: hromadske

У Франції вперше виявили зараження людини вірусом Шамонда, який зазвичай циркулює серед сільськогосподарських тварин. Пацієнт помер у жовтні 2026 року, а фахівці наразі з’ясовують, чи міг вірус вплинути на його стан. Вірус Шамонда належить до буньявірусів і передається через укуси заражених мошок.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про вірус Шамонда

У великої рогатої худоби, овець і кіз він може спричиняти діарею, втрату апетиту та зниження надоїв. Також серед можливих наслідків для тварин — аборти та вроджені аномалії у новонародженого потомства.

За даними Австрійського агентства з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів, генетичний матеріал вірусу також виявляли в мозку коней у Швейцарії та Німеччині. Тварини померли після появи неврологічних симптомів. Раніше вірус фіксували у сільськогосподарських тварин за межами Європи. Улітку його вперше виявили у худоби на європейському континенті, а тепер ECDC підтвердив перший визнаний випадок зараження людини.

Пацієнт у Франції вже мав тяжкий стан і ослаблену імунну систему. Через це наразі невідомо, чи був вірус причиною його смерті або лише одним із чинників, що могли вплинути на перебіг хвороби.

Читайте також:

В ECDC заявили, що розслідування триває. Фахівці намагаються встановити, чи спричинив вірус смерть пацієнта або сприяв їй, а також з’ясувати обставини зараження. Професор Том Соломон, директор Інституту пандемії Ліверпульського університету, вважає, що ризик для широкої громадськості наразі видається дуже низьким.

Водночас фахівці поки не знають, чи можуть здорові люди інфікуватися без симптомів, які прояви викликає вірус у людей і наскільки часто він може призводити до тяжкого перебігу хвороби.

Як повідомляли Новини.LIVE, за даними Національного інституту громадського здоров’я та навколишнього середовища Нідерландів (RIVM), у країні зафіксували 44 підтверджені випадки зараження вірусом Західного Нілу у 2026 році. Фахівці наголошують, що не в усіх випадках встановлено безпосередній зв’язок між інфекцією та смертю пацієнтів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 жовтня Генеральна Асамблея ООН ухвалила політичну декларацію про підготовку до майбутніх пандемій. Документ підтримали 153 держави, проти проголосували США, Ізраїль та Аргентина, ще дві країни утрималися. Декларація передбачає посилення систем раннього попередження, розширення доступу до вакцин, ліків і діагностики, а також розвиток міжнародної співпраці. Щорічний дефіцит фінансування заходів із підготовки до пандемій оцінюють у 15 млрд доларів.