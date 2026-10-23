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Главная Новости дня Во Франции впервые выявили заражение человека вирусом Шамонда

Во Франции впервые выявили заражение человека вирусом Шамонда

Ua ru
23 октября 2026 14:29
Вирус Шамонда впервые обнаружили у человека во Франции: что известно hromadske
Врач в маске. Фото: hromadske

Во Франции впервые выявили заражение человека вирусом Шамонда, который обычно циркулирует среди сельскохозяйственных животных. Пациент скончался в октябре 2026 года, а специалисты в настоящее время выясняют, мог ли вирус повлиять на его состояние. Вирус Шамонда относится к буньявирусам и передается через укусы зараженных мошек.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), передает Новини.LIVE.

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Что известно о вирусе Шамонда

У крупного рогатого скота, овец и коз он может вызывать диарею, потерю аппетита и снижение надоев. Также среди возможных последствий для животных — аборты и врождённые аномалии у новорождённого потомства.

По данным Австрийского агентства по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов, генетический материал вируса также обнаруживали в мозге лошадей в Швейцарии и Германии. Животные погибли после появления неврологических симптомов. Ранее вирус регистрировался у сельскохозяйственных животных за пределами Европы. Летом его впервые обнаружили у скота на европейском континенте, а теперь ECDC подтвердило первый официально признанный случай заражения человека.

Пациент во Франции уже находился в тяжелом состоянии и имел ослабленный иммунитет. Из-за этого пока неизвестно, был ли вирус причиной его смерти или лишь одним из факторов, которые могли повлиять на течение болезни.

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В ECDC заявили, что расследование продолжается. Специалисты пытаются установить, стал ли вирус причиной смерти пациента или способствовал ей, а также выяснить обстоятельства заражения. Профессор Том Соломон, директор Института пандемий Ливерпульского университета, считает, что риск для широкой общественности на данный момент представляется очень низким.

В то же время специалисты пока не знают, могут ли здоровые люди заражаться без симптомов, какие проявления вызывает вирус у людей и насколько часто он может приводить к тяжелому течению болезни.

Как сообщали Новини.LIVE, по данным Национального института общественного здоровья и окружающей среды Нидерландов (RIVM), в стране в 2026 году было зафиксировано 44 подтвержденных случая заражения вирусом Западного Нила. Специалисты отмечают, что не во всех случаях установлена прямая связь между инфекцией и смертью пациентов.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла политическую декларацию о подготовке к будущим пандемиям. Документ поддержали 153 государства, против проголосовали США, Израиль и Аргентина, ещё две страны воздержались. Декларация предусматривает укрепление систем раннего предупреждения, расширение доступа к вакцинам, лекарствам и диагностике, а также развитие международного сотрудничества. Ежегодный дефицит финансирования мер по подготовке к пандемиям оценивается в 15 млрд долларов.

Франция пандемия здоровье животные вирус врачи
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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