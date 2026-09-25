Вирус Западного Нила в Нидерландах: 44 случая, 5 умерших

Члены службы гражданской защиты — местной команды, занимающейся сдерживанием распространения вируса Эбола. Иллюстративное фото: Reuters

В Нидерландах число подтвержденных случаев заражения вирусом Западного Нила возросло до 44. За последнюю неделю в стране выявили 16 новых случаев, а число умерших пациентов с подтвержденной инфекцией возросло до пяти. В то же время в Национальном институте общественного здоровья и окружающей среды Нидерландов предполагают, что фактическое число заражений может быть значительно выше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на NOS и данные Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM).

Реклама

В Нидерландах выросло число случаев заражения вирусом Западного Нила

По данным RIVM, за последнюю неделю в Нидерландах зарегистрировали 16 новых случаев заражения вирусом Западного Нила. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев среди людей в 2026 году возросло до 44.

Среди новых пациентов есть человек, который скончался. В то же время RIVM отмечает, что пока не установлено, стал ли именно вирус непосредственной причиной смерти, поскольку на состояние пациента могли повлиять и другие факторы.

Всего в этом году в Нидерландах умерли пять пациентов, у которых был обнаружен вирус Западного Нила.

Читайте также:

Все 16 новых пациентов заразились после укуса инфицированного комара. В большинстве случаев вирус обнаруживали после госпитализации людей в связи с появлением симптомов.

"В Нидерландах скончался ещё один пациент, инфицированный вирусом Западного Нила. Об этом сообщил Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды Нидерландов (RIVM). В то же время пока не установлено, действительно ли именно вирус стал причиной смерти или к ней могла привести, например, ослабленность организма пациента.

Всего в этом году умерли пять человек, у которых был обнаружен вирус Западного Нила. За последнюю неделю RIVM получил 16 сообщений о новых случаях заражения. Таким образом, общее количество людей, инфицированных вирусом Западного Нила в Нидерландах, возросло до 44", — говорится в сообщении RIVM.

Где в Нидерландах выявили случаи заражения

Больше всего случаев заражения вирусом Западного Нила зафиксировано в провинции Южная Голландия — 23.

Еще 10 случаев подтвердили в провинции Утрехт. В Северной Голландии и Северном Брабанте выявили по четыре случая.

Также заражение зафиксировали в Гелдерланде — два случая, и в Оверейселе — один.

Вирус также обнаруживают у животных. За последнюю неделю положительный результат дали 48 лошадей и 71 птица. Всего в 2026 году RIVM сообщил о 136 случаях заражения вирусом среди лошадей и 171 положительном результате среди птиц.

В RIVM предполагают, что фактическое количество зараженных людей может быть значительно больше, поскольку значительная часть инфекций может протекать бессимптомно.

Что известно о лихорадке Западного Нила

Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Западного Нила. Основным путем заражения человека является укус инфицированного комара. В природе вирус циркулирует преимущественно между комарами и птицами: комары заражаются после контакта с инфицированными птицами и могут передать вирус людям или другим животным.

От человека к человеку при обычном бытовом контакте вирус не передается. В то же время ВОЗ отмечает, что редкими путями передачи могут быть, в частности, переливание крови и трансплантация органов.

Симптомы лихорадки Западного Нила

Около 70–80 % людей, инфицированных вирусом Западного Нила, не имеют никаких симптомов. Примерно у 20 % зараженных может развиться лихорадочная форма заболевания.

Среди возможных симптомов — повышение температуры, головная боль, усталость, боль в мышцах и суставах, тошнота, рвота, диарея, сыпь и увеличение лимфатических узлов. Обычно симптомы появляются через 2–6 дней после укуса инфицированного комара, однако этот период может длиться от 2 до 14 дней.

У небольшой части инфицированных может развиться тяжелая форма заболевания с поражением центральной нервной системы. Она может сопровождаться высокой температурой, сильной головной болью, ригидностью затылочных мышц, нарушением сознания, тремором, судорогами, мышечной слабостью или параличом.

Риск тяжелого течения выше для людей пожилого возраста и некоторых людей с сопутствующими заболеваниями.

Как защититься от вируса Западного Нила

Специфической вакцины для людей против вируса Западного Нила пока нет. Также не существует специального противовирусного лечения, поэтому основным способом профилактики остается защита от укусов комаров.

Для снижения риска заражения рекомендуется использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брючинами, устанавливать сетки на окнах и дверях и по возможности избегать пребывания на улице в периоды наибольшей активности комаров.

Также следует убирать стоячую воду вокруг дома, в частности в открытых ёмкостях, горшках и других местах, где могут размножаться комары.

Людям с тяжелыми симптомами после возможного укуса инфицированного комара рекомендуется обратиться за медицинской помощью. Лечение в основном направлено на облегчение симптомов, а в случае тяжелого течения может потребоваться госпитализация.

Новини.LIVE сообщали, что в Китае ученые обнаружили новый вирус ALTNV, который передается через укусы клещей. Инфекцию подтвердили у 329 человек из четырех провинций страны. В случае одновременного заражения ALTNV и другим клещевым вирусом течение болезни может быть более тяжелым.

Новини.LIVE также писали, что хантавирусная инфекция в Украине не является новой и продолжает регистрироваться. Основным источником заражения являются грызуны, а распространенный в Украине штамм не передается от человека к человеку. Врач призвал не медлить с обращением за медицинской помощью при появлении симптомов.