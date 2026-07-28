Хантавирус в Украине: врач объяснил, передается ли инфекция от человека к человеку

Эвакуация с лайнера MV Hondius из-за хантавируса. Иллюстративное фото: Reuters

Хантавирусная инфекция не является новой для Украины и по-прежнему регистрируется на территории страны. В то же время штамм, распространенный в Украине, не передается от человека к человеку. Врачи призывают не игнорировать симптомы и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал врач-инфекционист Алексей Швед.

Врач объяснил, передается ли хантавирус между людьми

По словам медика, хантавирусная инфекция в Украине встречалась ранее и продолжает регистрироваться. Заболевание имеет зоонозный характер — то есть передается от животных к людям. Основным источником заражения являются грызуны, в частности полевки и мыши.

Алексей Швед пояснил, что по течению болезни она может напоминать другие инфекционные заболевания, однако она не является безобидной. По его мнению, главная проблема заключается в том, что люди часто откладывают обращение к врачу и пытаются переждать симптомы самостоятельно.

Что касается туристов, планирующих поездки по Украине, врач отметил, что само наличие хантавирусной инфекции в стране не является новым явлением. В то же время штамм, который может передаваться между людьми, в Украине пока не выявлялся.

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"Если мы говорим в целом о хантавирусной инфекции, то она встречалась, встречается и будет встречаться на территории Украины. Просто тот штамм, который встречается на территории Украины, не передается от человека к человеку. Существует отдельный штамм, который был зафиксирован именно на том лайнере. Это штамм Andes. На территории Украины он пока не был идентифицирован референс-лабораториями или лабораториями Центров контроля и профилактики заболеваний", — отметил врач.

Он также подчеркнул, что при появлении каких-либо симптомов не стоит заниматься самолечением, а необходимо обратиться к семейному врачу.

"Это заболевание является зоонозом, оно передается от животных к людям. И основным источником являются полевки, мыши. Я думаю, что все знают о таком заболевании, как лептоспироз. В чем-то отдаленно оно очень сильно похоже. Это не безопасное заболевание. И основная проблема в том, что украинцы тянут до последнего. Не обращаются за медицинской помощью и надеются, что как-то это пройдет само по себе. Но здесь я хочу обратить внимание на то, что нужно уделять этому внимание и при появлении любых симптомов обращаться к своему семейному врачу", — подытожил врач-инфекционист Алексей Швед.

Новини.LIVE сообщали, что, по данным Минздрава, Украина является естественным очагом циркуляции хантавирусов. Наиболее распространённой формой инфекции в стране остаётся лихорадка с почечным синдромом, тогда как в мире фиксируется вариант с легочным синдромом. Информацию об украинцах из экипажа лайнера, на котором обнаружили хантавирус, Минздрав получил в рамках международных медицинских правил.

Новини.LIVE также сообщали, что хантавирус, обнаруженный на круизном лайнере, не представляет значительной угрозы для украинцев, заявили в Центре общественного здоровья. В то же время некоторые типы вируса могут передаваться между людьми при длительном и тесном контакте. В Украине циркулируют другие разновидности хантавируса, которые могут вызывать поражение почек.