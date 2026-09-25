Вірус Західного Нілу у Нідерландах: 44 випадки, 5 померлих

Члени Цивільного захисту, місцевої команди, яка працює над зменшенням поширення вірусу Ебола. Ілюстративне фото: Reuters

У Нідерландах кількість підтверджених випадків зараження вірусом Західного Нілу зросла до 44. За останній тиждень у країні виявили 16 нових випадків, а кількість пацієнтів із підтвердженою інфекцією, які померли, зросла до п'яти. Водночас у Національному інституті громадського здоров'я та навколишнього середовища Нідерландів припускають, що фактична кількість заражень може бути значно вищою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на NOS та дані Національного інституту громадського здоров’я та довкілля Нідерландів (RIVM).

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У Нідерландах зросла кількість випадків вірусу Західного Нілу

За даними RIVM, протягом останнього тижня в Нідерландах зареєстрували 16 нових випадків зараження вірусом Західного Нілу. Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків серед людей у 2026 році зросла до 44.

Серед нових пацієнтів є людина, яка померла. Водночас RIVM зазначає, що наразі не встановлено, чи саме вірус став безпосередньою причиною смерті, оскільки на стан пацієнта могли вплинути й інші чинники.

Загалом цього року в Нідерландах померли п'ятеро пацієнтів, у яких було виявлено вірус Західного Нілу.

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Усі 16 нових пацієнтів заразилися після укусу інфікованого комара. У більшості випадків вірус виявили після госпіталізації людей через появу симптомів.

"У Нідерландах помер ще один пацієнт, інфікований вірусом Західного Нілу. Про це повідомив Національний інститут громадського здоров’я та довкілля Нідерландів (RIVM). Водночас наразі не встановлено, чи дійсно саме вірус став причиною смерті, чи до неї могла призвести, наприклад, вразливість здоров’я пацієнта.

Загалом цього року померли п’ятеро людей, у яких було виявлено вірус Західного Нілу. За останній тиждень RIVM отримав 16 повідомлень про нові випадки зараження. Таким чином, загальна кількість людей, інфікованих вірусом Західного Нілу в Нідерландах, зросла до 44", — йдеться у повідомленні RIVM.

Де в Нідерландах виявили випадки зараження

Найбільше випадків вірусу Західного Нілу зафіксували у провінції Південна Голландія — 23.

Ще 10 випадків підтвердили у провінції Утрехт. У Північній Голландії та Північному Брабанті виявили по чотири випадки.

Також зараження зафіксували у Гелдерланді — два випадки, та Оверейселі — один.

Вірус також виявляють серед тварин. За останній тиждень позитивний результат отримали 48 коней та 71 птах. Загалом у 2026 році RIVM повідомив про 136 випадків вірусу серед коней і 171 позитивний результат серед птахів.

У RIVM припускають, що фактична кількість заражених людей може бути значно більшою, оскільки значна частина інфекцій може перебігати без симптомів.

Що відомо про лихоманку Західного Нілу

Лихоманка Західного Нілу — інфекційне захворювання, яке спричиняє вірус Західного Нілу. Основним шляхом зараження людини є укус інфікованого комара. У природі вірус циркулює переважно між комарами та птахами: комарі заражаються після контакту з інфікованими птахами та можуть передати вірус людям або іншим тваринам.

Від людини до людини під час звичайного побутового контакту вірус не передається. Водночас ВООЗ зазначає, що рідкісними шляхами передачі можуть бути, зокрема, переливання крові та трансплантація органів.

Симптоми лихоманки Західного Нілу

Близько 70–80% людей, інфікованих вірусом Західного Нілу, не мають жодних симптомів. Приблизно у 20% заражених може розвинутися гарячкова форма захворювання.

Серед можливих симптомів — підвищення температури, головний біль, втома, біль у м’язах і суглобах, нудота, блювання, діарея, висип та збільшення лімфатичних вузлів. Зазвичай симптоми починаються через 2–6 днів після укусу інфікованого комара, однак цей період може тривати від 2 до 14 днів.

У невеликої частини інфікованих може розвинутися тяжка форма захворювання з ураженням центральної нервової системи. Вона може супроводжуватися високою температурою, сильним головним болем, ригідністю шиї, порушенням свідомості, тремором, судомами, м’язовою слабкістю або паралічем.

Ризик тяжкого перебігу вищий для людей старшого віку та деяких людей із супутніми захворюваннями.

Як захиститися від вірусу Західного Нілу

Специфічної вакцини для людей проти вірусу Західного Нілу наразі немає. Також не існує спеціального противірусного лікування, тому основним способом профілактики залишається захист від укусів комарів.

Для зменшення ризику зараження рекомендують використовувати репеленти, носити одяг із довгими рукавами та штанинами, встановлювати сітки на вікнах і дверях та за можливості уникати перебування надворі у періоди найбільшої активності комарів.

Також варто прибирати стоячу воду навколо будинку, зокрема у відкритих місткостях, горщиках та інших місцях, де можуть розмножуватися комарі.

Людям із тяжкими симптомами після можливого укусу інфікованого комара рекомендують звернутися по медичну допомогу. Лікування переважно спрямоване на полегшення симптомів, а у разі тяжкого перебігу може знадобитися госпіталізація.

Новини.LIVE інформували, що у Китаї вчені виявили новий вірус ALTNV, який передається через укуси кліщів. Інфекцію підтвердили у 329 людей із чотирьох провінцій країни. У разі одночасного зараження ALTNV та іншим кліщовим вірусом перебіг хвороби може бути тяжчим.

Новини.LIVE також писали, що хантавірусна інфекція в Україні не є новою та продовжує фіксуватися. Основним джерелом зараження є гризуни, а поширений в Україні штам не передається від людини до людини. Лікар закликав не зволікати зі зверненням по медичну допомогу при появі симптомів.