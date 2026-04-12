Головна Новини дня У Фінляндії знайшли ще один дрон з нерозірваною боєголовкою

У Фінляндії знайшли ще один дрон з нерозірваною боєголовкою

Дата публікації: 12 квітня 2026 19:55
У Фінляндії знайшли ще один дрон з нерозірваною боєголовкою
Поліцейські на місці, де знайшли безпілотник. Фото: Yle

У суботу, 11 квітня, у Фінляндії знайшли ще один безпілотник. Місце обгородили поліцейські. Виявилося, що бойова частина БпЛА не здетонувала. Військові знешкодили її.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на видання Yle.

Ще один безпілотник на території Фінляндії

Як зазначили у поліції, в суботу вдень правоохоронці отримали повідомлення про знайдений у лісі безпілотник. Це сталося в Ііті, Пяйят-Гяме. Поліцейські оточили місце небезпечної знахідки.

Правоохоронці виявили, що дрон може містити вибухівку. Того ж вечора військовослужбовці підірвали боєголовку безпілотника в ізольованій зоні.

Фінська національна кримінальна поліція продовжує розслідування справи. Крім того, Фінська прикордонна служба збирає інформацію щодо інциденту. Наразі з'ясовують, чи пов'язаний БпЛА, знайдений в Іїті, з українськими безпілотниками.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 березня у Фінляндії заявили про порушення повітряного простору країни. Одним із безпілотників виявився український дрон Ан-196 "Лютий". Він упав на південь від міста Коувола.

Також ми писали про те, що президент Фінляндії Александр Стубб підтвердив інформацію. За його словами, один з БпЛА справді був українським, однак лідер країни наголосив, що військової загрози для Фінляндії немає.

Після цього український президент Володимир Зеленський провів розмову з Александром Стуббом. Йшлося про падіння безпілотника на фінській території. Глава держави наголосив, що Україна надала всю необхідну інформацію.

Фінляндія дрони безпілотник
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

