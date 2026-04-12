В Финляндии нашли еще один дрон с неразорвавшейся боеголовкой

Полицейские на месте, где нашли беспилотник. Фото: Yle

В субботу, 11 апреля, в Финляндии нашли еще один беспилотник. Место огородили полицейские. Оказалось, что боевая часть БпЛА не сдетонировала. Военные обезвредили ее.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на издание Yle.

Еще один беспилотник на территории Финляндии

Как отметили в полиции, в субботу днем правоохранители получили сообщение о найденном в лесу беспилотнике. Это произошло в Иити, Пяйят-Гяме. Полицейские оцепили место опасной находки.

Правоохранители обнаружили, что дрон может содержать взрывчатку. В тот же вечер военнослужащие взорвали боеголовку беспилотника в изолированной зоне.

Финская национальная уголовная полиция продолжает расследование дела. Кроме того, Финская пограничная служба собирает информацию об инциденте. Сейчас выясняют, связан ли БпЛА, найденный в Иити, с украинскими беспилотниками.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 марта в Финляндии заявили о нарушении воздушного пространства страны. Одним из беспилотников оказался украинский дрон Ан-196 "Лютый". Он упал к югу от города Коувола.

Также мы писали о том, что президент Финляндии Александр Стубб подтвердил информацию. По его словам, один из БпЛА действительно был украинским, однако лидер страны подчеркнул, что военной угрозы для Финляндии нет.

После этого украинский президент Владимир Зеленский провел разговор с Александром Стуббом. Речь шла о падении беспилотника на финской территории. Глава государства подчеркнул, что Украина предоставила всю необходимую информацию.