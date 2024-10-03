Атака дронів — у двох областях аварійні відключення світла

Працівники Укренерго за роботою. Ілюстративне фото: Укренерго

Цієї ночі росіяни завдали чергового удару по українських енергетичних об'єктах. На деяких об'єктах вже проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго у четвер, 3 жовтня.

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Удари по енергооб'єктах

Вночі російські безпілотники атакували енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок влучань є пошкоджене обладнання і знеструмлені споживачі.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи", — зазначили в Укренерго.

Також повідомляється, що через наслідки обстрілів для недопущення перевантаження обладнання та зниження напруги в мережах обленерго з 10:15 у частині Харківської та Полтавської областей запроваджені аварійні відключення.

Загалом було знеструмлено 538 населених пунктів. Українців закликають не користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00.

Застосування графіку аварійних відключень триватиме до завершення аварійно-відновлювальних робіт.



В Укренерго повідомили про наслідки обстрілів. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 вересня невідомий безпілотник атакував ЗАЕС: він вдарив по одній з підстанцій.

У Міненерго зазначили, що атака призвела до знеструмлення лінії живлення АЕС. Це поставило її на межу блекауту.