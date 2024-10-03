Атака дронов — в двух областях аварийные отключения света

Сотрудники Укрэнерго за работой. Иллюстративное фото: Укрэнерго

Этой ночью россияне нанесли очередной ужар по украинским энергетическим объектам. На некоторых объектах уже проводятся аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго в четверг, 3 октября.

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Удары по энергообъектам

Ночью российские беспилотники атаковали энергообъекты в нескольких областях. В результате попаданий повреждено оборудование и обесточенные потребители.

"Там, где позволяет ситуация безопасности, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы", — отметили в Укрэнерго.

Также сообщается, что из-за последствий обстрелов для недопущения перегрузки оборудования и снижения напряжения в сетях облэнерго с 10:15 в части Харьковской и Полтавской областей введены аварийные отключения.

В общей сложности было обесточено 538 населенных пунктов. Украинцев призывают не пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.

Применение графика аварийных отключений будет продолжаться до завершения аварийно-восстановительных работ.

В Укрэнерго сообщили о последствиях обстрелов. Фото: скриншот

Напомним, 28 сентября неизвестный беспилотник атаковал ЗАЭС: он ударил по одной из подстанций.

В Минэнерго отметили, что атака привела к обесточиванию линии питания АЭС. Это поставило ее на грань блэкаута.