Атака на РФ 19 січня — дрони атакували Енгельс та Саратов

У російських містах Саратові та Енгельсі у ніч проти 19 січня прогриміли потужні вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Вибухи в Росії 19 січня

Місцеві жителі заявили, що у Саратові та Енгельсі було чутно щонайменше 10 потужних вибухів. Перші з них пролунали близько 03:00 у понеділок, 19 січня. Крім того, повідомлялось про звуки сирен.

Водночас в Міноборони РФ розповіли, що цієї ночі активно працювала система протиповітряної оборони, яка нібито збивала дрони. За даними керівництва Росії, було збито нібито 92 БпЛА.

Наразі інформації про постраждалих, руйнування чи пожежі немає. Однак губернатор Саратовської області Роман Бусаргін попереджав про загрозу атаки БпЛА. Через це в аеропортах Саратова та сусідньої Пензи вводили тимчасові обмеження.

Нагадаємо, 13 січня Сили оборони уразили завод БпЛА в Ростовській області Росії. Для цього військові застосували ракети українського виробництва.

А 10 січня ЗСУ уразили чергову нафтобазу РФ у Волгоградській області. Вона залучена до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ.