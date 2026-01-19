Відео
Головна Новини дня У двох містах РФ лунали вибухи — повідомляють про атаку БпЛА

У двох містах РФ лунали вибухи — повідомляють про атаку БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 07:21
Атака на РФ 19 січня — дрони атакували Енгельс та Саратов
Вибухи в Росії. Фото: кадр з відео

У російських містах Саратові та Енгельсі у ніч проти 19 січня прогриміли потужні вибухи. Місцева влада заявила про атаку дронів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. 

Читайте також:

Вибухи в Росії 19 січня

Місцеві жителі заявили, що у Саратові та Енгельсі було чутно щонайменше 10 потужних вибухів. Перші з них пролунали близько 03:00 у понеділок, 19 січня. Крім того, повідомлялось про звуки сирен. 

Водночас в Міноборони РФ розповіли, що цієї ночі активно працювала система протиповітряної оборони, яка нібито збивала дрони. За даними керівництва Росії, було збито нібито 92 БпЛА. 

Наразі інформації про постраждалих, руйнування чи пожежі немає. Однак губернатор Саратовської області Роман Бусаргін попереджав про загрозу атаки БпЛА. Через це в аеропортах Саратова та сусідньої Пензи вводили тимчасові обмеження.

Нагадаємо, 13 січня Сили оборони уразили завод БпЛА в Ростовській області Росії. Для цього військові застосували ракети українського виробництва. 

А 10 січня ЗСУ уразили чергову нафтобазу РФ у Волгоградській області. Вона залучена до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ. 

вибух ППО дрони Росія атака
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
