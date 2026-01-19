Атака на РФ 19 января — дроны атаковали Энгельс и Саратов

Взрывы в России. Фото: кадр из видео

В российских городах Саратове и Энгельсе в ночь на 19 января прогремели мощные взрывы. Местные власти заявили об атаке дронов.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Взрывы в России 19 января

Местные жители заявили, что в Саратове и Энгельсе было слышно не менее 10 мощных взрывов. Первые из них прозвучали около 03:00 в понедельник, 19 января. Кроме того, сообщалось о звуках сирен.

В то же время в Минобороны РФ рассказали, что этой ночью активно работала система противовоздушной обороны, которая якобы сбивала дроны. По данным руководства России, было сбито якобы 92 БпЛА.

Сейчас информации о пострадавших, разрушениях или пожарах нет. Однако губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал об угрозе атаки БпЛА. Из-за этого в аэропортах Саратова и соседней Пензы вводили временные ограничения.

Напомним, 13 января Силы обороны поразили завод БПЛА в Ростовской области России. Для этого военные применили ракеты украинского производства.

А 10 января ВСУ поразили очередную нефтебазу РФ в Волгоградской области. Она привлечена к обеспечению горючим подразделений оккупационных войск.