Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В двух городах РФ раздавались взрывы — сообщают об атаке БпЛА

В двух городах РФ раздавались взрывы — сообщают об атаке БпЛА

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 07:21
Атака на РФ 19 января — дроны атаковали Энгельс и Саратов
Взрывы в России. Фото: кадр из видео

В российских городах Саратове и Энгельсе в ночь на 19 января прогремели мощные взрывы. Местные власти заявили об атаке дронов.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в России 19 января

Местные жители заявили, что в Саратове и Энгельсе было слышно не менее 10 мощных взрывов. Первые из них прозвучали около 03:00 в понедельник, 19 января. Кроме того, сообщалось о звуках сирен.

В то же время в Минобороны РФ рассказали, что этой ночью активно работала система противовоздушной обороны, которая якобы сбивала дроны. По данным руководства России, было сбито якобы 92 БпЛА.

Сейчас информации о пострадавших, разрушениях или пожарах нет. Однако губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал об угрозе атаки БпЛА. Из-за этого в аэропортах Саратова и соседней Пензы вводили временные ограничения.

Напомним, 13 января Силы обороны поразили завод БПЛА в Ростовской области России. Для этого военные применили ракеты украинского производства.

А 10 января ВСУ поразили очередную нефтебазу РФ в Волгоградской области. Она привлечена к обеспечению горючим подразделений оккупационных войск.

взрыв ПВО дроны Россия атака
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации