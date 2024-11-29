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У ДТЕК пояснили, чому так довго немає світла

29 листопада 2024 08:42
Карина Приходько - Редактор
Чому так довго нема світла — пояснення ДТЕК
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК
Карина Приходько - Редактор

Російські війська 28 листопада завдали 11 масштабного удару по енергетиці України з початку повномасштабної війни. Для цього окупанти використали 190 повітряних цілей.

Про це повідомили в ДТЕК.

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Чому так довго немає світла

У ДТЕК розповіли, що вчора Росія випустила близько 100 дронів та понад 90 ракет різних типів, включаючи "Калібри" з касетними боєприпасами. Ліквідувати наслідки ударів такими ракетами значно складніше.

"Зараз енергетики налаштовують резервні схеми живлення там, де це можливо. Ситуація залишається складною та непередбачуваною. Саме тому графіки можуть змінюватися кілька разів на добу", — йдеться у повідомленні. 

Українців закликали слідкувати за офіційними джерелами інформації, такими як Telegram ДТЕК, і вірити в енергетиків.

Нагадаємо, експерт з енергетики Геннадій Рябцев заявив, що світла по 10-12 годин на добу не буде ще кілька днів. 

Також ми писали, що 29 листопада, в Україні протягом доби будуть діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів, промисловості та бізнесу. 

Україна обстріли ДТЕК відключення світла світло графіки відключень світла

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