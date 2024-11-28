Відключення світла — як діятимуть графіки обмежень 29 листопада

Енергетик ремонтує електромережу. Фото: Закарпаттяобленерго

У п'ятницю, 29 листопада, в Україні протягом доби будуть діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів, промисловості та бізнесу. Енергетики працюють над відновлення пошкодженої критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Графіки відключення світла 29 листопада

Завтра в Україні діятимуть графіки тимчасових відключень електроенергії через пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Обмеження для побутових споживачів застосовуватимуть таким чином:

00:00-06:00 — одна черга відключень

06:00-14:00 — дві черги відключень

14:00-18:00 — три черги відключень

18:00-22:00 — дві черги відключень

22:00-24:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу винятку не буде — графіки відключень потужності також діятимуть протягом всієї доби.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", — зазначили в компанії.

В Укренерго закликають громадян споживати електроенергію ощадливо, особливо у періоди, коли електропостачання відновлюється.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Де можна подивитись графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, внаслідок обстрілів 28 листопада пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах. У багатьох областях України діють відключення світла.

Народний депутат Сергій Нагорняк заявляв, що на відновлення стабільної роботи української енергосистеми потрібно кілька днів, але у деяких регіонах на це може знадобитися більше часу.