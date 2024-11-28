Відключення світла — як діятимуть графіки обмежень 29 листопада

Добу без світла — Укренерго оновило графіки відключень на завтра
У п'ятницю, 29 листопада, в Україні протягом доби будуть діяти графіки відключення електроенергії для побутових споживачів, промисловості та бізнесу. Енергетики працюють над відновлення пошкодженої критичної інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Графіки відключення світла 29 листопада
Завтра в Україні діятимуть графіки тимчасових відключень електроенергії через пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Обмеження для побутових споживачів застосовуватимуть таким чином:
- 00:00-06:00 — одна черга відключень
- 06:00-14:00 — дві черги відключень
- 14:00-18:00 — три черги відключень
- 18:00-22:00 — дві черги відключень
- 22:00-24:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу винятку не буде — графіки відключень потужності також діятимуть протягом всієї доби.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", — зазначили в компанії.
В Укренерго закликають громадян споживати електроенергію ощадливо, особливо у періоди, коли електропостачання відновлюється.
Де можна подивитись графік відключення світла
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
Нагадаємо, внаслідок обстрілів 28 листопада пошкоджено енергетичні об’єкти в кількох регіонах. У багатьох областях України діють відключення світла.
Народний депутат Сергій Нагорняк заявляв, що на відновлення стабільної роботи української енергосистеми потрібно кілька днів, але у деяких регіонах на це може знадобитися більше часу.
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