Отключение света — как будут действовать графики ограничений 29 ноября

Сутки без света — Укрэнерго обновило графики отключений на завтра
В пятницу, 29 ноября, в Украине в течение суток будут работать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса. Энергетики работают над восстановлением поврежденной критической инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключения света 29 ноября
Завтра в Украине будут действовать графики временных отключений электроэнергии из-за повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Ограничения для бытовых потребителей будут применять следующим образом:
- 00:00-06:00 — одна очередь отключений
- 06:00-14:00 — две очереди отключений
- 14:00-18:00 — три очереди отключений
- 18:00-22:00 — две очереди отключений
- 22:00-24:00 — одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса исключения не будет — графики отключений мощности также будут действовать в течение всех суток.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", — отметили в компании.
В Укрэнерго призывают граждан потреблять электроэнергию экономно, особенно в периоды, когда электроснабжение восстанавливается.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, в результате обстрелов 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Во многих областях Украины действуют отключения света.
Народный депутат Сергей Нагорняк заявлял, что на возобновление стабильной работы украинской энергосистемы уходит несколько дней, но в некоторых регионах на это может понадобиться больше времени.
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