Отключение света — как будут действовать графики ограничений 29 ноября

Энергетик ремонтирует электросеть. Фото: Закарпатьеоблэнерго

В пятницу, 29 ноября, в Украине в течение суток будут работать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса. Энергетики работают над восстановлением поврежденной критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 29 ноября

Завтра в Украине будут действовать графики временных отключений электроэнергии из-за повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Ограничения для бытовых потребителей будут применять следующим образом:

00:00-06:00 — одна очередь отключений

06:00-14:00 — две очереди отключений

14:00-18:00 — три очереди отключений

18:00-22:00 — две очереди отключений

22:00-24:00 — одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса исключения не будет — графики отключений мощности также будут действовать в течение всех суток.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", — отметили в компании.

В Укрэнерго призывают граждан потреблять электроэнергию экономно, особенно в периоды, когда электроснабжение восстанавливается.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

Напомним, в результате обстрелов 28 ноября повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Во многих областях Украины действуют отключения света.

Народный депутат Сергей Нагорняк заявлял, что на возобновление стабильной работы украинской энергосистемы уходит несколько дней, но в некоторых регионах на это может понадобиться больше времени.