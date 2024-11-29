Почему так долго нет света — объяснение ДТЭК

Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Российские войска 28 ноября нанесли 11 масштабный удар по энергетике Украины с начала полномасштабной войны. Для этого оккупанты использовали 190 воздушных целей.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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В ДТЭК рассказали, что вчера Россия выпустила около 100 дронов и более 90 ракет разных типов, включая "Калибры" с кассетными боеприпасами. Ликвидировать последствия ударов по таким ракетам значительно сложнее.

"Сейчас энергетики настраивают резервные схемы питания там, где это возможно. Ситуация остается сложной и непредсказуемой. Именно поэтому графики могут меняться несколько раз в сутки", — говорится в сообщении.

Украинцев призвали следить за официальными источниками информации, такими как Telegram ДТЭК, и верить в энергетиков.

Напомним, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что света по 10-12 часов в сутки не будет еще несколько дней.

Также мы писали, что 29 ноября в Украине в течение суток будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса.