Почему так долго нет света — объяснение ДТЭК

В ДТЭК объяснили, почему так долго нет света
Российские войска 28 ноября нанесли 11 масштабный удар по энергетике Украины с начала полномасштабной войны. Для этого оккупанты использовали 190 воздушных целей.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Почему так долго нет света
В ДТЭК рассказали, что вчера Россия выпустила около 100 дронов и более 90 ракет разных типов, включая "Калибры" с кассетными боеприпасами. Ликвидировать последствия ударов по таким ракетам значительно сложнее.
"Сейчас энергетики настраивают резервные схемы питания там, где это возможно. Ситуация остается сложной и непредсказуемой. Именно поэтому графики могут меняться несколько раз в сутки", — говорится в сообщении.
Украинцев призвали следить за официальными источниками информации, такими как Telegram ДТЭК, и верить в энергетиков.
Напомним, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что света по 10-12 часов в сутки не будет еще несколько дней.
Также мы писали, что 29 ноября в Украине в течение суток будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса.
Читайте Новини.LIVE!