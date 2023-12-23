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У ДПСУ розповіли, скільки вантажівок перебувають на польсько-українському кордоні

23 грудня 2023 09:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДПСУ розповіли, скільки вантажівок перебувають на польсько-українському кордоні
Черга на польсько-українському кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Станом на ранок, 23 грудня, на польсько-українському кордоні заблоковано чотири напрямки. Наразі в черзі перебувають понад 4 тисяч вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Заблоковані напрямки:

  • "Рава-Руська — Гребенне";
  • "Краківець — Корчова";
  • "Шегині — Медика";
  • "Ягодин — Дорогуськ".

"За інформацією від польських прикордонників, на напрямку в бік України в чергах перебувають більше 4 тисячі вантажівок. На жаль, блокування руху відбувається... Рух для легкових автомобілів й автобусів не блокується", — розповів Демченко.

За його словами, якщо говорити про пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ", то раніше кордон на цьому КПП в обох напрямках перетинали 1200-1500 вантажівок. Станом на сьогодні кількість фур варіюється від 120 до 150.

Нагадаємо, в уряді Польщі заявили про узгодження останніх деталей остаточної домовленості з польськими далекобійниками-протестувальниками на кордоні з Україною. Урядовці кажуть, що вона має остаточно покінчити з блокадою українсько-польського кордону до настання Різдва.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що хоче розблокувати рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Він планує це зробити до початку новорічних свят.

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