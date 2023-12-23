У ДПСУ розповіли, скільки вантажівок перебувають на польсько-українському кордоні
Станом на ранок, 23 грудня, на польсько-українському кордоні заблоковано чотири напрямки. Наразі в черзі перебувають понад 4 тисяч вантажівок.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Блокада кордону
Заблоковані напрямки:
- "Рава-Руська — Гребенне";
- "Краківець — Корчова";
- "Шегині — Медика";
- "Ягодин — Дорогуськ".
"За інформацією від польських прикордонників, на напрямку в бік України в чергах перебувають більше 4 тисячі вантажівок. На жаль, блокування руху відбувається... Рух для легкових автомобілів й автобусів не блокується", — розповів Демченко.
За його словами, якщо говорити про пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ", то раніше кордон на цьому КПП в обох напрямках перетинали 1200-1500 вантажівок. Станом на сьогодні кількість фур варіюється від 120 до 150.
Нагадаємо, в уряді Польщі заявили про узгодження останніх деталей остаточної домовленості з польськими далекобійниками-протестувальниками на кордоні з Україною. Урядовці кажуть, що вона має остаточно покінчити з блокадою українсько-польського кордону до настання Різдва.
Також ми писали, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що хоче розблокувати рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Він планує це зробити до початку новорічних свят.
Читайте Новини.LIVE!