В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков находится на польско-украинской границе

Очередь на польско-украинской границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo

По состоянию на утро, 23 декабря, на польско-украинской границе заблокировано четыре направления. В настоящее время в очереди находятся более 4 тысяч грузовиков.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Заблокированные направления:

"Рава-Русская — Гребенное";

"Краковец — Корчева";

"Шегини — Медика";

"Ягодин — Дорогуск".

"По информации от польских пограничников, на направлении в сторону Украины в очередях находятся более 4 тысяч грузовиков. К сожалению, блокирование движения происходит... Движение для легковых автомобилей и автобусов не блокируется", — рассказал Демченко.

По его словам, если говорить о пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", то раньше границу на этом КПП в обоих направлениях пересекали 1200-1500 грузовиков. По состоянию на сегодня количество фур варьируется от 120 до 150.

Напомним, в правительстве Польши заявили о согласовании последних деталей окончательной договоренности с протестующими польскими дальнобойщиками на границе с Украиной. Чиновники говорят, что она должна окончательно покончить с блокадой украинско-польской границы до наступления Рождества.

Также мы писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что хочет разблокировать движение грузовиков на украинско-польской границе. Он планирует это сделать к началу новогодних праздников.