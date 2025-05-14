У ДПСУ прокоментували відновлення руху на кордоні з Польщею

Пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Фото: volynnews.com

У вівторок, 13 травня, було припинено страйк та розблоковано пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". У Держприкордонслужбі України пояснили, чому польські перевізники нарешті припинили блокувати кордон.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі День.LIVE у середу, 14 травня.

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Речник Держприкордонслужби України заявив, що рух на українсько-польському кордоні відновлено. За його словами, наразі жодних нових перекриттів чи затримок немає.

Як розповів представник ДПСУ, протестувальники не заважають проїзду вантажівок від учорашнього дня, 13 травня.

Як пояснив Демченко, блокування кордону заборонив польський суд. Вчора він виніс відповідне рішення за зверненням місцевої адміністрації.

Водночас речник ДПСУ зазначив, що український уряд продовжує діалог з польською стороною, щоб унеможливити подібні дії в майбутньому.

"Від учорашнього вечора близько 23:00 відбувається інтенсивний рух транспорту, як в бік України, так і в бік Польщі. Учасники цієї блокади зараз не вчиняють своїх дій для того, щоб перешкоджати руху для вантажних транспортних засобів. Саме на цю категорію транспорту вони націлювалися. Такі дії заборонив польський суд. Вчора він виніс відповідне рішення за зверненням місцевої адміністрації. І, на щастя, державні органи Польщі вплинули на те, щоб протестувальники розійшлися", — розповів речник ДПСУ.

Нагадаємо, що 13 травня о 23:00 було припинено страйк та розблоковано пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Раніше у ДПСУ попереджали, що польські перевізники готують протест на кордоні.