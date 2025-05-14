В ГПСУ прокомментировали возобновление движения на границе с Польшей

Пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск". Фото: volynnews.com

Во вторник, 13 мая, была прекращена забастовка и разблокирован пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск". В Госпогранслужбе Украины объяснили, почему польские перевозчики наконец прекратили блокировать границу.

Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.LIVE в среду, 14 мая.

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Представитель Госпогранслужбы Украины заявил, что движение на украинско-польской границе восстановлено. По его словам, пока никаких новых перекрытий или задержек нет.

Как рассказал представитель ГПСУ, протестующие не мешают проезду грузовиков со вчерашнего дня, 13 мая.

Как пояснил Демченко, блокирование границы запретил польский суд. Вчера он вынес соответствующее решение по обращению местной администрации.

В то же время представитель ГПСУ отметил, что украинское правительство продолжает диалог с польской стороной, чтобы исключить подобные действия в будущем.

"Со вчерашнего вечера около 23:00 происходит интенсивное движение транспорта, как в сторону Украины, так и в сторону Польши. Участники этой блокады сейчас не совершают своих действий для того, чтобы препятствовать движению для грузовых транспортных средств. Именно на эту категорию транспорта они нацеливались. Такие действия запретил польский суд. Вчера он вынес соответствующее решение по обращению местной администрации. И, к счастью, государственные органы Польши повлияли на то, чтобы протестующие разошлись", — рассказал представитель ГПСУ.

Напомним, что 13 мая в 23:00 была прекращена забастовка и разблокирован пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Ранее в ГПСУ предупреждали, что польские перевозчики готовят протест на границе.