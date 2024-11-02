Відключення перевізників від системи Шлях — скільки осіб втратили доступ

Черга авто на кордоні України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Укртрансбезпека відключила 223 перевізники від системи "Шлях" через порушення правил перетинання державного кордону. Серед них 202 ліцензіати були виключені на підставі матеріалів Державної прикордонної служби України.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у суботу, 2 листопада.

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З початку 2024 року оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби передали до правоохоронних органів понад 2 000 повідомлень про виявлені ознаки правопорушень, що стосуються незаконного переправлення осіб через кордон і підробки документів.

"Розпочато майже 1 500 кримінальних проваджень, понад 1 700 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Судами винесено понад 220 обвинувальних вироків, з них майже 100 пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон", — додали в ДПСУ.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 листопада Служба безпеки України разом із Нацполіцією викрили ще чотири схеми, що допомагали ухилянтам у різних регіонах.

Раніше у Закарпатській області жінка була затримана за переправлення чоловіків через державний кордон, що призвело до проведення судового засідання.