Отключение перевозчиков от системы Шлях — сколько человек потеряли доступ

Очередь авто на границе Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Укртрансбезопасность отключила 223 перевозчика от системы "Шлях" из-за нарушения правил пересечения государственной границы. Среди них 202 лицензиата были исключены из материалов Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в субботу, 2 ноября.

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Отключение перевозчиков от системы "Шлях"

С начала 2024 года оперативно-розыскные подразделения Госпогранслужбы передали в правоохранительные органы более 2 000 сообщений о выявленных признаках правонарушений, касающихся незаконной переправки лиц через границу и подделки документов.

"Начато почти 1 500 уголовных производств, более 1 700 лицам объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Судами вынесено более 220 обвинительных приговоров, из них почти 100 связаны с незаконной переправкой лиц через границу", — добавили в ГПСУ

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, 1 ноября Служба безопасности Украины вместе с Нацполицией разоблачили еще четыре схемы, которые помогали уклонистам в разных регионах.

Ранее в Закарпатской области женщина была задержана за переправку мужчин через государственную границу, что привело к проведению судебного заседания.