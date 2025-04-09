Обвал у нічному клубі Jet Set в Домініканській республіці — що відомо про трагедію

Люди втішають один одного після трагедії. Фото: REUTERS/Erika Santelices

У нічному клубі Jet Set, розташованому в столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго, сталася масштабна трагедія — внаслідок раптового обвалу даху загинуло щонайменше 79 людей. Подія трапилася в ніч на вівторок, 8 квітня, під час виступу відомого виконавця Руббі Переса, коли в залі перебувало близько 300 осіб.

Про це повідомляє CNN.

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За попередніми даними, понад 220 людей отримали поранення, а кількість жертв може зрости — рятувальники досі працюють на місці трагедії, розбираючи завали в пошуках зниклих. Про це повідомив директор Центру з надзвичайних ситуацій Хуан Мануель Мендес, який підкреслив, що пошукові роботи триватимуть стільки, скільки потрібно.

Серед загиблих — кілька відомих осіб, зокрема колишні гравці Вищої бейсбольної ліги (MLB) Октавіо Дотель і Тоні Бланко. Дотель, як повідомляється, помер по дорозі до лікарні після того, як його витягнули з-під уламків.

Натов людей біля місця трагедії. Фото: REUTERS/Erika Santelices

Жертвою обвалу стала також Нельсі Круз — губернатор провінції Монте-Крісті, яка, за словами президента країни Луїса Абінадера, була родичкою зірки бейсболу Нельсона Круза.Серед зниклих — син міністра громадських робіт Едуардо Естрелла.

Рятувальні служби залучили до ліквідації наслідків трагедії щонайменше 22 державні установи.

Рятувальники розбирають завали. Фото: REUTERS/Erika Santelices

На кадрах з місця події, які з'явились у мережі, видно момент обвалу: під час концерту хтось із присутніх помітив падіння конструкції у задній частині залу. Після цього світильники й весь дах різко впали, а у приміщенні виник хаос через паніку.

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🚨🇩🇴13 DEAD, 93 INJURED IN NIGHTCLUB ROOF COLLAPSE IN THE DOMINICAN REPUBLIC



This comes after the roof of the Jet Set nightclub in Santo Domingo, Dominican Republic, collapsed earlier this morning.



The national police confirmed the death toll and said search and rescue… pic.twitter.com/yAdkTqw8yX — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 8, 2025

❗️🇩🇴 - The death toll from the roof collapse at the Jet Set nightclub in Santo Domingo, Dominican Republic, has risen to 66, according to Juan Manuel Méndez, director of the Emergency Operations Center.



Over 150 people have been injured, and rescue efforts continue with… pic.twitter.com/qu9TNey0yu — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 9, 2025

Президент Абінадер разом із першою леді відвідав місце трагедії, висловивши співчуття родинам загиблих. У країні оголошено триденну жалобу. Мер Санто-Домінго Кароліна Мехія назвала подію ахливою трагедією.

Причина обвалу поки що залишається невстановленою. Влада обіцяє докласти всіх зусиль, аби виявити причини катастрофи.

Нагадаємо, нещодавно у США літак врізався у житловий будинок.

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