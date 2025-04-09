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У Домінікані в нічному клубі обвалився дах — загинуло 79 людей

9 квітня 2025 09:30
Анастасія Постоєнко - Редактор
Обвал у нічному клубі Jet Set в Домініканській республіці — що відомо про трагедію
Люди втішають один одного після трагедії. Фото: REUTERS/Erika Santelices
Анастасія Постоєнко - Редактор

У нічному клубі Jet Set, розташованому в столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго, сталася масштабна трагедія — внаслідок раптового обвалу даху загинуло щонайменше 79 людей. Подія трапилася в ніч на вівторок, 8 квітня, під час виступу відомого виконавця Руббі Переса, коли в залі перебувало близько 300 осіб.

Про це повідомляє CNN.

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За попередніми даними, понад 220 людей отримали поранення, а кількість жертв може зрости — рятувальники досі працюють на місці трагедії, розбираючи завали в пошуках зниклих. Про це повідомив директор Центру з надзвичайних ситуацій Хуан Мануель Мендес, який підкреслив, що пошукові роботи триватимуть стільки, скільки потрібно.

Серед загиблих — кілька відомих осіб, зокрема колишні гравці Вищої бейсбольної ліги (MLB) Октавіо Дотель і Тоні Бланко. Дотель, як повідомляється, помер по дорозі до лікарні після того, як його витягнули з-під уламків. 

Домінікана обвал даху в клубі
Натов людей біля місця трагедії. Фото: REUTERS/Erika Santelices

Жертвою обвалу стала також Нельсі Круз — губернатор провінції Монте-Крісті, яка, за словами президента країни Луїса Абінадера, була родичкою зірки бейсболу Нельсона Круза.Серед зниклих — син міністра громадських робіт Едуардо Естрелла.

Рятувальні служби залучили до ліквідації наслідків трагедії щонайменше 22 державні установи.

Дах в клубі обвалився в Санто-Домінго
Рятувальники розбирають завали. Фото: REUTERS/Erika Santelices

На кадрах з місця події, які з'явились у мережі, видно момент обвалу: під час концерту хтось із присутніх помітив падіння конструкції у задній частині залу. Після цього світильники й весь дах різко впали, а у приміщенні виник хаос через паніку. 

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Президент Абінадер разом із першою леді відвідав місце трагедії, висловивши співчуття родинам загиблих. У країні оголошено триденну жалобу. Мер Санто-Домінго Кароліна Мехія назвала подію ахливою трагедією.

Причина обвалу поки що залишається невстановленою. Влада обіцяє докласти всіх зусиль, аби виявити причини катастрофи.

Нагадаємо, нещодавно у США літак врізався у житловий будинок

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