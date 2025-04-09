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В Доминикане в ночном клубе обвалилась крыша — погибли 79 человек

9 апреля 2025 09:30
Анастасия Постоенко - Редактор
Обвал в ночном клубе Jet Set в Доминиканской республике — что известно о трагедии
Люди утешают друг друга после трагедии. Фото: REUTERS/Erika Santelices
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночном клубе Jet Set, расположенном в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго, произошла масштабная трагедия — в результате внезапного обвала крыши погибло по меньшей мере 79 человек. Происшествие случилось в ночь на вторник, 8 апреля, во время выступления известного исполнителя Рубби Переса, когда в зале находилось около 300 человек.

Об этом сообщает CNN.

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Под завалами клуба может быть значительно большее количество погибших

По предварительным данным, более 220 человек получили ранения, а количество жертв может возрасти — спасатели до сих пор работают на месте трагедии, разбирая завалы в поисках пропавших. Об этом сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес, который подчеркнул, что поисковые работы будут продолжаться столько, сколько нужно.

Среди погибших — несколько известных лиц, в частности бывшие игроки Высшей бейсбольной лиги (MLB) Октавио Дотель и Тони Бланко. Дотель, как сообщается, умер по дороге в больницу после того, как его вытащили из-под обломков.

Домінікана обвал даху в клубі
Толпа людей возле места трагедии. Фото: REUTERS/Erika Santelices

Жертвой обвала стала также Нельси Круз — губернатор провинции Монте-Кристи, которая, по словам президента страны Луиса Абинадера, была родственницей звезды бейсбола Нельсона Круза.

Спасательные службы привлекли к ликвидации последствий трагедии по меньшей мере 22 государственных учреждения.

Дах в клубі обвалився в Санто-Домінго
Спасатели разбирают завалы. Фото: REUTERS/Erika Santelices

На кадрах с места происшествия, которые появились в сети, видно момент обвала: во время концерта кто-то из присутствующих заметил падение конструкции в задней части зала. После этого светильники и вся крыша резко упали, а в помещении возник хаос из-за паники.

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Президент Абинадер вместе с первой леди посетил место трагедии, выразив соболезнования семьям погибших. В стране объявлен трехдневный траур. Мэр Санто-Доминго Каролина Мехия назвала произошедшее ужасной трагедией.

Причина обвала пока остается неустановленной. Власти обещают приложить все усилия, чтобы выявить причины катастрофы.

Напомним, недавно в США самолет врезался в жилой дом.

А в конце марта в Мьянме произошло смертоносное сильное землетрясение, которое унесло жизни сотен людей.

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