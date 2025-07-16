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Головна Новини дня У Добропіллі стала відома кількість жертв російської атаки

У Добропіллі стала відома кількість жертв російської атаки

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Дата публікації: 16 липня 2025 20:19
У Донецькій ОВА повідомили про загиблих через атаку на Добропілля
Наслідки атаки. Фото: Донецька ОВА

Росіяни завдали авіаудару по Добропіллю Донецької області, внаслідок чого загинули дві людини. Також відомо про 14 поранених.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

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"Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу", — йдеться у повідомленні.

Зруйнований торговий центр у центрі Добропілля після російського авіаудару
Наслідки атаки. Фото: Донецька ОВА
Рятувальники шукають людей під завалами у Добропіллі
Рятувальники на місці удару. Фото: Донецька ОВА
Стовп чорного диму над містом після влучання авіабомби по Добропіллю
Дим після атаки РФ на Добропілля. Фото: Донецька ОВА
Естрені служби на місці удару в Добропіллі 16 липня
Рятувальники на місці удару. Фото: Донецька ОВА

За попередніми даними, було пошкоджено 30 торгових точок, шість багатоповерхівок і вісім автомобілів. Відомо про двох загиблих та 14 поранених, також під завалами можуть перебувати люди — їх шукають рятувальники.

Згорілі автомобілі біля торгового центру після російської атаки на Добропілля
Наслідки атаки. Фото: Донецька ОВА
Пошкоджені багатоповерхівки поруч із місцем вибуху в Добропіллі
Руйнування через атаку РФ. Фото: Донецька ОВА
Місце удару в Добропіллі, де росіяни 16 липня вбили двох людей
Наслідки атаки. Фото: Донецька ОВА

"Оглянув місце удару, дав розпорядження всім відповідальним службам. На місці працюють рятувальники, лікарі, поліція та місцева влада", — зазначив Філашкін.

Він закликав мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів України.

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Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, окупанти скинули авіабомбу поблизу магазину "Аврора" у Добропіллі. У небо здійнявся великий стовп диму.

Також ми писали, що кількість загиблих внаслідок російської атаки на Чернівці 12 липня знову зросла.

Донецька область обстріли війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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