У Донецькій ОВА повідомили про загиблих через атаку на Добропілля

У Добропіллі стала відома кількість жертв російської атаки
Росіяни завдали авіаудару по Добропіллю Донецької області, внаслідок чого загинули дві людини. Також відомо про 14 поранених.
Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.
Удар по Добропіллю 16 липня
"Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу", — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, було пошкоджено 30 торгових точок, шість багатоповерхівок і вісім автомобілів. Відомо про двох загиблих та 14 поранених, також під завалами можуть перебувати люди — їх шукають рятувальники.
"Оглянув місце удару, дав розпорядження всім відповідальним службам. На місці працюють рятувальники, лікарі, поліція та місцева влада", — зазначив Філашкін.
Він закликав мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів України.
Нагадаємо, окупанти скинули авіабомбу поблизу магазину "Аврора" у Добропіллі. У небо здійнявся великий стовп диму.
Також ми писали, що кількість загиблих внаслідок російської атаки на Чернівці 12 липня знову зросла.
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