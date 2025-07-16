У Донецькій ОВА повідомили про загиблих через атаку на Добропілля

Наслідки атаки. Фото: Донецька ОВА

Росіяни завдали авіаудару по Добропіллю Донецької області, внаслідок чого загинули дві людини. Також відомо про 14 поранених.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

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"Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: Донецька ОВА

Рятувальники на місці удару. Фото: Донецька ОВА

Дим після атаки РФ на Добропілля. Фото: Донецька ОВА

Рятувальники на місці удару. Фото: Донецька ОВА

За попередніми даними, було пошкоджено 30 торгових точок, шість багатоповерхівок і вісім автомобілів. Відомо про двох загиблих та 14 поранених, також під завалами можуть перебувати люди — їх шукають рятувальники.

Наслідки атаки. Фото: Донецька ОВА

Руйнування через атаку РФ. Фото: Донецька ОВА

Наслідки атаки. Фото: Донецька ОВА

"Оглянув місце удару, дав розпорядження всім відповідальним службам. На місці працюють рятувальники, лікарі, поліція та місцева влада", — зазначив Філашкін.

Він закликав мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів України.

Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, окупанти скинули авіабомбу поблизу магазину "Аврора" у Добропіллі. У небо здійнявся великий стовп диму.

Також ми писали, що кількість загиблих внаслідок російської атаки на Чернівці 12 липня знову зросла.