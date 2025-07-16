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Главная Новости дня В Доброполье стало известно количество жертв российской атаки

В Доброполье стало известно количество жертв российской атаки

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 20:19
В Донецкой ОГА сообщили о погибших из-за атаки на Доброполье
Последствия атаки. Фото: Донецкая ОГА

Россияне нанесли авиаудар по Доброполью Донецкой области, в результате чего погибли два человека. Также известно о 14 раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

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Удар по Доброполью 16 июля

"Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно - по торговому центру в центре города. На этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу", — говорится в сообщении.

Зруйнований торговий центр у центрі Добропілля після російського авіаудару
Последствия атаки. Фото: Донецкая ОГА
Рятувальники шукають людей під завалами у Добропіллі
Спасатели на месте удара. Фото: Донецкая ОГА
Стовп чорного диму над містом після влучання авіабомби по Добропіллю
Дым после атаки РФ на Доброполье. Фото: Донецкая ОГА
Естрені служби на місці удару в Добропіллі 16 липня
Спасатели на месте удара. Фото: Донецкая ОГА

По предварительным данным, были повреждены 30 торговых точек, шесть многоэтажек и восемь автомобилей. Известно о двух погибших и 14 раненых, также под завалами могут находиться люди — их ищут спасатели.

Згорілі автомобілі біля торгового центру після російської атаки на Добропілля
Последствия атаки. Фото: Донецкая ОГА
Пошкоджені багатоповерхівки поруч із місцем вибуху в Добропіллі
Разрушения из-за атаки РФ. Фото: Донецкая ОГА
Місце удару в Добропіллі, де росіяни 16 липня вбили двох людей
Последствия атаки. Фото: Донецкая ОГА

"Осмотрел место удара, дал распоряжение всем ответственным службам. На месте работают спасатели, врачи, полиция и местные власти", — отметил Филашкин.

Он призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

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Скриншот поста Филашкина

Напомним, оккупанты сбросили авиабомбу вблизи магазина "Аврора" в Доброполье. В небо поднялся большой столб дыма.

Также мы писали, что количество погибших в результате российской атаки на Черновцы 12 июля снова возросло.

Донецкая область обстрелы война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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