В Донецкой ОГА сообщили о погибших из-за атаки на Доброполье

В Доброполье стало известно количество жертв российской атаки
Россияне нанесли авиаудар по Доброполью Донецкой области, в результате чего погибли два человека. Также известно о 14 раненых.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram.
Удар по Доброполью 16 июля
"Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно - по торговому центру в центре города. На этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, были повреждены 30 торговых точек, шесть многоэтажек и восемь автомобилей. Известно о двух погибших и 14 раненых, также под завалами могут находиться люди — их ищут спасатели.
"Осмотрел место удара, дал распоряжение всем ответственным службам. На месте работают спасатели, врачи, полиция и местные власти", — отметил Филашкин.
Он призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Напомним, оккупанты сбросили авиабомбу вблизи магазина "Аврора" в Доброполье. В небо поднялся большой столб дыма.
Также мы писали, что количество погибших в результате российской атаки на Черновцы 12 июля снова возросло.
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