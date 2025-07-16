РФ атакувала Добропілля на Донеччині, загинули люди

Наслідки атаки. Фото: відкриті джерела

Російські війська у середу, 16 липня, завдали авіаційного удару по місту Добропілля Донецької області. Внаслідок атаки загинули люди, багато постраждалих.

Про це повідомив Омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram.

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"Сьогодні Росія скинула авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині — в годину, коли люди поверталися з роботи. Удар припав по району магазину "Аврора", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки. Фото: відкриті джерела

За словами Лубінця, є загиблі та багато постраждалих. На місці працюють рятувальники, медики, а також військові лікарі, оскільки місцева лікарня не може прийняти всіх поранених.

Наслідки атаки. Фото: відкриті джерела

Лубінець наголосив, що це черговий свідомий удар по цивільних й це свідчить про те, що Росія — держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців.

"Світ має нарешті визнати: тероризм не зупиниться сам по собі. Потрібні конкретні рішення, посилення тиску, дії!", — додав Омбудсмен.

Скриншот допису Лубінця

Нагадаємо, сьогодні загинула ще одна людина, яка отримала поранення внаслідок атаки на Чернівці 12 липня.

А сьогодні росіяни завдали одного з найпотужніших ударів по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.