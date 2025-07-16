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Головна Новини дня РФ атакувала польський завод у Вінниці — Сикорський відреагував

РФ атакувала польський завод у Вінниці — Сикорський відреагував

Ua en ru
Дата публікації: 16 липня 2025 16:31
Обстріл Вінниці 16 липня - РФ атакувала польський завод
Наслідки удару по Вінниці. Фото: ДСНС

У ніч на середу, 16 липня, російські війська масовано атакували Вінницю. Внаслідок удару БпЛА було пошкоджено завод польської компанії Barlinek, є постраждалі у важкому стані.

Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X.

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Пост Сирського. Фото: Фото: скриншот

Росія вдарила по польському заводу у Вінниці

За словами Сікорського, директор підприємства повідомив, що удар був цілеспрямованим і завданий з трьох напрямків. У результаті атаки є постраждалі, серед яких — двоє осіб із серйозними опіками.

"На місці події працюють українські служби, включно з нашим консульством. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів", — підкреслив глава МЗС Польщі.

Група компаній Barlinek займається виробництвом дерев'яних покриттів для підлоги. Підприємство у Вінниці постачає паркетну дошку на експорт у понад 50 країн світу.

Нагадаємо, що вранці 16 липня окупанти здійснили одну з наймасштабніших атак по Вінницькій області.

Внаслідок обстрілу постраждали підприємства, що не мають жодного стосунку до військової інфраструктури. Крім того, ударна хвиля та уламки пошкодили навколишні житлові будинки, завдавши шкоди мирному населенню.

Польща Вінниця завод обстріли війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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