Обстрел Винницы 16 июля - РФ атаковала польский завод

Последствия удара по Виннице. Фото: ГСЧС

В ночь на среду, 16 июля, российские войска массированно атаковали Винницу. В результате удара БпЛА был поврежден завод польской компании Barlinek, есть пострадавшие в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети X.

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По словам Сикорского, директор предприятия сообщил, что удар был целенаправленным и нанесен с трех направлений. В результате атаки есть пострадавшие, среди которых — два человека с серьезными ожогами.

"На месте происшествия работают украинские службы, включая наше консульство. Преступная война Путина приближается к нашим границам", — подчеркнул глава МИД Польши.

Группа компаний Barlinek занимается производством деревянных напольных покрытий. Предприятие в Виннице поставляет паркетную доску на экспорт в более чем 50 стран мира.

Напомним, что утром 16 июля оккупанты совершили одну из самых масштабных атак по Винницкой области.

В результате обстрела пострадали предприятия, не имеющие никакого отношения к военной инфраструктуре. Кроме того, ударная волна и осколки повредили окружающие жилые дома, нанеся ущерб мирному населению.