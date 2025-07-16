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Наймасштабніша атака на Кривий Ріг — Вілкул про наслідки удару

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 18:57
Обстріл Кривого Рогу 16 липня — Вілкул про наслідки
Олександр Вілкул. Фото: Facebook Олександра Вілкула

У ніч проти середи, 16 липня, Кривий Ріг зазнав одного з найпотужніших обстрілів від початку повномасштабного вторгнення. Російські війська атакували місто балістичною ракетою та 28 ударними дронами типу "Шахед".

Про це  повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул в ефірі програми День.LIVE.

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Унаслідок атаки було пошкоджено промислове підприємство, об’єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки. Половина міста залишилася без світла та води. Втім, завдяки оперативній роботі комунальників, вже до ранку електро- і водопостачання було відновлено, а трамваї та тролейбуси знову вийшли на маршрути.

За словами Вілкула, гасіння пожеж тривало до п’ятої години ранку. Постраждали цивільні — зокрема, 17-річного хлопця доправили до лікарні у важкому стані з пораненням у живіт.

"Вони цілять і по енергетиці, і по промисловості, і по ТЦК. На жаль, ми маємо вже понад 100 загиблих цивільних у Кривому Розі за час війни, з них — 16 дітей. Ворог діє як терорист", — наголосив Вілкул.

Попри руйнування, місто продовжує відновлюватися. З початку повномасштабної війни у Кривому Розі вже відремонтували близько трьох тисяч будинків. Ще 82 перебувають у процесі відновлення. У місті діє програма допомоги постраждалим із місцевого бюджету: людям допомагають із заміною вікон, дверей і покрівель.

Нагадаємо, що у ніч проти середи, 16 липня, російські війська здійснили ракетний удар по одному з промислових об’єктів у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки постраждав юнак — він отримав поранення.

У місті виникли масштабні перебої зі світлом через обстріли Кривого Рогу.

Кривий Ріг обстріли Олександр Вілкул війна в Україні Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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