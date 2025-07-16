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У Кривому Розі масштабні відключення світла через атаку РФ

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 00:43
Обстріл Кривого Рогу 16 липня — в місті перебої зі світлом
Енергетик займається ремонтом пошкодження. Ілюстративне фото: facebook.com/DTEKcompany

Російські окупанти в ніч проти 16 липня масовано атакують Кривий Ріг дронами. В місті виникли масштабні перебої зі світлом.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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"У Кривому Розі є перебої зі світлом, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:36.

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Водночас голова Ради оборони міста Олександр Вілкул написав про масовану атаку дронів, а також підтвердив ситуацію зі світлом.

"Вже близько 20 "приходів". Ще 15 "Шахедів" у повітрі на підльоті до міста. Масштабні відключення світла. Система водопостачання переходить на генератори. Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах", — поінформував він.

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Нагадаємо, що близько години тому у Кривому Розі пролунав потужний вибух. Росіяни вдарили по місту балістикою, внаслідок чого виникла пожежа та є постраждалі.

Також ми писали, що ворог годину тому масовано атакував дронами Харків. Внаслідок обстрілу цивільного підприємства виникла пожежа та постраждали люди.

Кривий Ріг електроенергія обстріли дрон Шахід-136 Росія світло
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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