Обстріл Кривого Рогу 16 липня — в місті перебої зі світлом

У Кривому Розі масштабні відключення світла через атаку РФ
Російські окупанти в ніч проти 16 липня масовано атакують Кривий Ріг дронами. В місті виникли масштабні перебої зі світлом.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".
Наслідки обстрілу Кривого Рогу в ніч проти 16 липня
"У Кривому Розі є перебої зі світлом, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 00:36.
Водночас голова Ради оборони міста Олександр Вілкул написав про масовану атаку дронів, а також підтвердив ситуацію зі світлом.
"Вже близько 20 "приходів". Ще 15 "Шахедів" у повітрі на підльоті до міста. Масштабні відключення світла. Система водопостачання переходить на генератори. Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах", — поінформував він.
Нагадаємо, що близько години тому у Кривому Розі пролунав потужний вибух. Росіяни вдарили по місту балістикою, внаслідок чого виникла пожежа та є постраждалі.
Також ми писали, що ворог годину тому масовано атакував дронами Харків. Внаслідок обстрілу цивільного підприємства виникла пожежа та постраждали люди.
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