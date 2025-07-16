Обстрел Кривого Рога 16 июля — в городе перебои со светом

В Кривом Роге масштабные отключения света из-за атаки РФ
Российские оккупанты в ночь на 16 июля массированно атакуют Кривой Рог дронами. В городе возникли масштабные перебои со светом.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".
Последствия обстрела Кривого Рога в ночь на 16 июля
"В Кривом Роге есть перебои со светом, сообщили корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении в 00:36.
В то же время председатель Совета обороны города Александр Вилкул написал о массированной атаке дронов, а также подтвердил ситуацию со светом.
"Уже около 20 "приходов". Еще 15 "Шахедов" в воздухе на подлете к городу. Масштабные отключения света. Система водоснабжения переходит на генераторы. Возможно проседание давления, особенно на верхних этажах", — сообщил он.
Напомним, что около часа назад в Кривом Роге прогремел мощный взрыв. Россияне ударили по городу баллистикой, в результате чего возник пожар и есть пострадавшие.
Также мы писали, что враг час назад массированно атаковал дронами Харьков. В результате обстрела гражданского предприятия возник пожар и пострадали люди.
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