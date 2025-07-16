Обстрел Кривого Рога 16 июля — в городе перебои со светом

Энергетик занимается ремонтом повреждения. Иллюстративное фото: facebook.com/DTEKcompany

Российские оккупанты в ночь на 16 июля массированно атакуют Кривой Рог дронами. В городе возникли масштабные перебои со светом.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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"В Кривом Роге есть перебои со светом, сообщили корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении в 00:36.

В то же время председатель Совета обороны города Александр Вилкул написал о массированной атаке дронов, а также подтвердил ситуацию со светом.

"Уже около 20 "приходов". Еще 15 "Шахедов" в воздухе на подлете к городу. Масштабные отключения света. Система водоснабжения переходит на генераторы. Возможно проседание давления, особенно на верхних этажах", — сообщил он.

Напомним, что около часа назад в Кривом Роге прогремел мощный взрыв. Россияне ударили по городу баллистикой, в результате чего возник пожар и есть пострадавшие.

Также мы писали, что враг час назад массированно атаковал дронами Харьков. В результате обстрела гражданского предприятия возник пожар и пострадали люди.