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Головна Новини дня РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу — є пожежа та постраждалі

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу — є пожежа та постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 23:49
Обстріл Кривого Рогу 15 липня — в місті пожежа та постраждалі
Пожежа у місті. Ілюстративне фото: zn.ua

Пізно ввечері, 15 липня, росіяни здійснили ракетну атаку по місту Кривий Ріг. Внаслідок атаки у місті пожежа та є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Внаслідок ракетної атаки сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі", — йдеться у повідомленні.

Також він додав, що гучно було і в Дніпровському та Синельниківському районах.

За словами Лисака, деталі будуть згодом.

"Будьте обачні! Повітряна тривога продовжується. До відбою залишайтеся у безпечному місці. Шахедна небезпека для всієї області", — резюмував він.

Оновлено о 00:23

Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул поінформував, що в місті понад 10 "приходів" (ймовірно, мова про прильоти або вибухи).

"Місто під масованою шахедною атакою. Вже понад 10 "приходів" та понад 10 шахедів ще в повітрі. Пожежа. Бережіть себе та своїх близьких", — написав він.

Нагадаємо, що окрім Кривого обстрілу, під ворожою атакою опинився Харків. Зокрема, дрони атакували цивільне підприємство, в місті пожежа.

Також ми писали, що у Харкові внаслідок атаки є постраждалі.

Кривий Ріг пожежа обстріли ракетний удар балістична атака постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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