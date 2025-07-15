Обстріл Кривого Рогу 15 липня — в місті пожежа та постраждалі

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу — є пожежа та постраждалі
Пізно ввечері, 15 липня, росіяни здійснили ракетну атаку по місту Кривий Ріг. Внаслідок атаки у місті пожежа та є постраждалі.
Про це у Telegram повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Перші наслідки обстрілу Кривого Рогу 15 липня ввечері
"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Внаслідок ракетної атаки сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі", — йдеться у повідомленні.
Також він додав, що гучно було і в Дніпровському та Синельниківському районах.
За словами Лисака, деталі будуть згодом.
"Будьте обачні! Повітряна тривога продовжується. До відбою залишайтеся у безпечному місці. Шахедна небезпека для всієї області", — резюмував він.
Оновлено о 00:23
Начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул поінформував, що в місті понад 10 "приходів" (ймовірно, мова про прильоти або вибухи).
"Місто під масованою шахедною атакою. Вже понад 10 "приходів" та понад 10 шахедів ще в повітрі. Пожежа. Бережіть себе та своїх близьких", — написав він.
Нагадаємо, що окрім Кривого обстрілу, під ворожою атакою опинився Харків. Зокрема, дрони атакували цивільне підприємство, в місті пожежа.
Також ми писали, що у Харкові внаслідок атаки є постраждалі.
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