Обстрел Кривого Рога 16 июля — Вилкул о последствиях

Александр Вилкул. Фото: Facebook Александра Вилкула

В ночь на среду, 16 июля, Кривой Рог подвергся одному из самых мощных обстрелов с начала полномасштабного вторжения. Российские войска атаковали город баллистической ракетой и 28 ударными дронами типа "Шахед".

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в эфире программы День.LIVE.

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В результате атаки было повреждено промышленное предприятие, объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. Половина города осталась без света и воды. Впрочем, благодаря оперативной работе коммунальщиков, уже к утру электро- и водоснабжение было восстановлено, а трамваи и троллейбусы снова вышли на маршруты.

По словам Вилкула, тушение пожаров продолжалось до пяти часов утра. Пострадали гражданские — в частности, 17-летнего парня доставили в больницу в тяжелом состоянии с ранением в живот.

"Они целят и по энергетике, и по промышленности, и по ТЦК. К сожалению, мы имеем уже более 100 погибших гражданских в Кривом Роге за время войны, из них — 16 детей. Враг действует как террорист", — подчеркнул Вилкул.

Несмотря на разрушения, город продолжает восстанавливаться. С начала полномасштабной войны в Кривом Роге уже отремонтировали около трех тысяч домов. Еще 82 находятся в процессе восстановления. В городе действует программа помощи пострадавшим из местного бюджета: людям помогают с заменой окон, дверей и кровель.

Напомним, что в ночь на среду, 16 июля, российские войска осуществили ракетный удар по одному из промышленных объектов в Кривом Роге, что на Днепропетровщине. В результате атаки пострадал юноша — он получил ранения.

В городе возникли масштабные перебои со светом из-за обстрелов Кривого Рога.